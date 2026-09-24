Segurança

Motorista bêbado quase bate em viatura e acaba preso em Vitória

Homem de 43 anos também havia atingido um trailer de espetinhos minutos antes e estava com a CNH suspensa.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Uma sequência de infrações terminou com um motorista de 43 anos preso na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, nesta quinta-feira (24). Segundo a Polícia Civil, ele dirigia com os faróis apagados, apresentava sinais de embriaguez e quase atingiu o veículo onde estavam os policiais durante a abordagem.

A equipe havia saído do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) em direção à Serra quando percebeu um carro preto com danos na parte dianteira. Ao receber ordem de parada, o motorista desceu desorientado e com dificuldade de coordenação motora.

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Os agentes também perceberam forte odor de bebida alcoólica. O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foi acionado e realizou o teste do bafômetro, que apontou 1,20 mg/l de álcool.

O homem informou aos policiais que havia consumido bebida alcoólica em um bar no bairro Tabuazeiro.

Durante a ocorrência, a polícia descobriu que o mesmo veículo havia atingido um trailer de espetinhos na Avenida Coronel Martim Figueiredo cerca de dez minutos antes da abordagem.

Segundo o responsável pelo estabelecimento, o trailer já estava fechado quando o carro atingiu a estrutura. O motorista deixou o local sem prestar informações.

A consulta policial também apontou que o homem estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

Ele foi encaminhado ao DEHPP e autuado por dirigir sob influência de álcool e por deixar o local do acidente. Após pagar a fiança estabelecida pela autoridade policial, foi liberado e responderá ao processo em liberdade.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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