MP prende seis em operação contra organização criminosa no ES

Quatro pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (17) durante uma nova fase da Operação Bethânia, realizada em Viana e Cariacica. A ação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) investiga a atuação de uma organização criminosa na região.

Ao todo, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Central) cumpriu seis mandados de prisão preventiva. Dois deles foram direcionados a investigados que já estavam no sistema prisional. Outros três denunciados seguem foragidos.

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Nesta etapa da operação, nove pessoas foram denunciadas. A Justiça decretou a prisão preventiva de todas elas.

Segundo o MPES, a investigação apura a possível atuação do grupo em crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídios e posse ou porte ilegal de armas de fogo e munições.

O MPES apresentou a denúncia no dia 1º de setembro. A 1ª Vara Criminal de Viana recebeu o documento no dia 8 e, na mesma decisão, determinou as prisões preventivas.

A operação contou com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo, da Secretaria da Justiça e do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES. Também participaram equipes de inteligência, integrantes da Força Tática do 17º Batalhão da PM e policiais penais.

De acordo com a decisão judicial, a ação penal será tornada pública após o cumprimento das medidas cautelares cuja divulgação antecipada possa comprometer a efetividade das investigações.

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