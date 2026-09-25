Mulher condenada por matar marido é localizada e presa no Espírito Santo

Uma mulher de 31 anos, condenada a 22 anos de prisão pelo homicídio do próprio companheiro, foi presa na manhã desta sexta-feira (25), no bairro Redenção, em Vitória. O crime ocorreu em novembro de 2017, na Ilha das Caieiras, também na Capital.

Policiais da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória localizaram a condenada e cumpriram um mandado de prisão definitiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Vitória.

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A Justiça responsabilizou Kesia Edinolia Damazio Rocha por arquitetar o assassinato de Patrick Oliveira dos Santos, de 23 anos. Na época do crime, os dois mantinham um relacionamento.

O homicídio aconteceu no dia 22 de novembro de 2017, no bairro Ilha das Caieiras. Conforme consta no mandado, a Justiça condenou a mulher por homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal.

A ordem de prisão definitiva foi expedida após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso significa que não havia mais possibilidade de recurso contra a decisão.

Segundo o mandado, a pena restante é de 22 anos de prisão, que deverá ser cumprida em regime fechado.

Após a prisão e os procedimentos de praxe, a Polícia Civil encaminhou a mulher ao Centro Prisional Feminino de Cariacica. Ela permanece à disposição da Justiça.

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