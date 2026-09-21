Mulher condenada por tráfico em Alagoas é localizada e presa no ES

Uma mulher de 36 anos, condenada definitivamente por tráfico de drogas em Alagoas, foi presa na manhã do último sábado (19), no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo.

A Justiça de Alagoas condenou a mulher a 7 anos, 10 meses e 15 dias de prisão. O mandado determina o cumprimento da pena em regime semiaberto.

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Policiais civis da Delegacia de Polícia de Rio Bananal realizaram a prisão com apoio de policiais militares do município.

Segundo a Polícia Civil, as equipes receberam informações de que a condenada poderia estar morando na região. A partir disso, os investigadores passaram a monitorá-la e realizaram diligências para confirmar a localização.

Os policiais encontraram a mulher no bairro Santo Antônio. Durante a abordagem, ela não apresentou resistência e foi levada para a Delegacia Regional de Linhares.

A 16ª Vara Criminal da Capital – Execuções Penais, do Tribunal de Justiça de Alagoas, expediu o mandado de prisão. Conforme o documento, a condenação pelo crime de tráfico de drogas já é definitiva.

Depois dos procedimentos realizados na delegacia, a mulher foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL), onde permanece à disposição da Justiça.

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