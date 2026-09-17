Cultura

Primavera dos Museus leva arte, música e experiências gratuitas à cidade do ES

O tema desta edição, "Museus para Todas as Pessoas", propõe uma reflexão sobre acessibilidade e pertencimento nos espaços de memória e cultura.

Primavera dos Museus
Foto: Divulgação

O Parque Cultural Casa do Governador participa da 20ª edição da Primavera dos Museus, iniciativa anual do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) que ocorre entre os dias 21 e 27 de setembro em instituições culturais de todo o país. O tema desta edição, “Museus para Todas as Pessoas”, propõe uma reflexão sobre acessibilidade e pertencimento nos espaços de memória e cultura.

Durante o período, o Parque mantém aberta ao público, de forma livre e gratuita, a visitação ao seu acervo de 30 esculturas instaladas ao ar livre, com obras de artistas como Hélio Oiticica, José Bechara, Fernando Velázquez, José Carlos Vilar, Castiel Vitorino e Kyria Oliveira. Os visitantes também podem optar por visitas mediadas pelos educadores do Parque, sem necessidade de agendamento, realizadas de quarta a sexta-feira às 14h30 e aos sábados e domingos às 10h.

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O Museu Vale, que também participa da Primavera dos Museus, apresenta a exposição “IMAGINALIVRE!”, do Coletivo Opavivará, na Galeria Gabinete, espaço de exposições temporárias do Parque. A mostra é uma iniciativa do Museu Vale e do Instituto Cultural Vale, com patrocínio da Vale e realização do Ministério da Cultura. “IMAGINALIVRE!” reúne obras da trajetória do grupo, entre elas Karaokente (2025), instalação que transforma um fogão de quatro bocas em um karaokê.

Mais acesso à arte

Entre os dias 22 e 25 de setembro, o Museu Vale reforça sua participação com mais de 15 horas de programação gratuita voltada à democratização do acesso à arte. As atividades acontecem na Galeria Gabinete, no Parque Cultural Casa do Governador, e incluem visita educativa mediada com intérprete de Libras, experiência sensorial para bebês, visita para pessoas cegas e com baixa visão e visita adaptada para pessoas neuroatípicas. Nos dias 22, 24 e 25, a programação inclui ainda bate-papos sobre democratização do acesso à arte.

Todas as atividades do Museu Vale no Parque são gratuitas, com classificação livre e sem necessidade de inscrição prévia.

Canções do Brasil

O Parque Cultural Casa do Governador recebe, no sábado, 26 de setembro, às 15h30, o show “Canções do Brasil”, com o cantor Ayrton Montarroyos que convida o violonista João Camarero. O espetáculo aposta na dupla voz e violão, passeando por samba-canção, bolero e canções de forte apelo melódico.

Vice-campeão do The Voice Brasil, Montarroyos soma parcerias na música popular brasileira, enquanto Camarero, um dos violonistas de destaque de sua geração, já acompanhou nomes como Maria Bethânia e Caetano Veloso. Juntos, propõem uma leitura contemporânea da canção brasileira, com arranjos enxutos e fiéis ao repertório original.

Educação e sustentabilidade

No domingo, 27 de setembro, às 10h30, o educador Henrique Nascimento conduz a oficina de “Desenho Botânico e Documentação da Agrofloresta”. A atividade propõe uma caminhada pela agrofloresta do Parque, durante a qual cada participante escolhe uma planta para registrar por meio do desenho.

Serviço

Primavera dos Museus no Parque Cultural Casa do Governador

  • Local: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha (ES)
  • Data: 21 a 27 de setembro

Programação:

  • Visitação espontânea ao acervo: terça a sábado, das 8h às 17h (última entrada às 16h); domingo, das 8h às 15h (última entrada às 14h)
  • Visitas mediadas: quarta a sexta-feira, às 14h30; sábados, domingos e feriados, às 10h | Sem necessidade de agendamento
  • Exposição “IMAGINALIVRE!”, na Galeria Gabinete: em cartaz até 1º de novembro, nos mesmos horários de visitação
  • Visita educativa mediada com intérprete de Libras na exposição “IMAGINALIVRE!”: 22 de setembro, às 9h e às 14h
  • IMAGINALIVRE! para bebês: 23 de setembro, das 9h às 12h
  • Visita educativa mediada para pessoas cegas e com baixa visão na exposição “IMAGINALIVRE!”: 24 de setembro, às 9h e 14h
  • Visita educativa mediada para pessoas neuroatípicas na exposição “IMAGINALIVRE!”: 25 de setembro, às 9h e 14h

Sobre as inscrições

A programação do Museu Vale no Parque Cultural Casa do Governador tem classificação livre, entrada gratuita e sem necessidade de agendamento.

Para participar do Parque Aberto com o show “Canções do Brasil”, estreado por Ayrton Montarroyos que convida João Camarero, o público deverá retirar os ingressos gratuitos na recepção do Parque ou previamente pelo link parqueculturalcasadogovernador.byinti.com.

Sobre o Parque Cultural Casa do Governador

Inaugurado em maio de 2022, o Parque Cultural Casa do Governador está localizado na Residência Oficial do Governo do Estado e apresenta uma vasta programação estruturada em três eixos complementares: arte, sustentabilidade e educação.

Foi concebido como um espaço dedicado à valorização da produção cultural local e reconhecido como a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo, com um acervo de 30 obras, incluindo esculturas, instalações e projetos específicos para o lugar.

Com uma área de 93 mil metros quadrados, o Parque é gerido pelas Secretarias da Cultura (Secult) e do Governo (SEG), por meio do Instituto ArteCidadania (IAC).

Aberto gratuitamente ao público de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 15h, promove uma interação única entre arte contemporânea, natureza e atividades educativas.

Conta com patrocínio da EDP, da Vale, da Shell, do Itaú e do Banestes, esses por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e também da ArcelorMittal.

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