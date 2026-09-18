Namorado é condenado a 30 anos por matar Ana Carolina em Vitória
Tribunal do Júri reconheceu quatro qualificadoras no homicídio; sentença também determinou indenização de R$ 500 mil à família da vítima.
O Tribunal do Júri de Vitória condenou Matheus Stein Pinheiro a 30 anos de prisão, em regime inicial fechado, pela morte de Ana Carolina Rocha Kurth. O julgamento terminou nesta sexta-feira (18), no Fórum Criminal da Capital.
Além da pena de prisão, a sentença determinou o pagamento de R$ 500 mil de indenização por danos morais aos familiares da vítima.
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Matheus foi condenado por homicídio quadruplamente qualificado. Os jurados reconheceram as qualificadoras de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, emprego de meio cruel e feminicídio.
Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a defesa apresentou teses de inimputabilidade e semi-imputabilidade, que não foram acolhidas pelo júri. A acusação foi conduzida pelos promotores Rodrigo Monteiro e Bruno de Oliveira.
O crime aconteceu em 15 de maio de 2023, no apartamento onde Matheus e Ana Carolina viviam, no Centro de Vitória. Conforme a denúncia, o relacionamento era marcado por conflitos e ciúmes.
De acordo com o MPES, Matheus atacou Ana Carolina com diversos golpes de arma branca após suspeitar, sem fundamento, de uma traição. A vítima chegou a gritar por socorro durante as agressões.
Ainda conforme a denúncia, depois do crime, o homem tomou banho, trocou de roupa e deixou o apartamento. Ele teria iniciado uma fuga em direção a Conceição da Barra e foi preso pela Polícia Civil dois dias depois.
Embora o feminicídio tenha se tornado crime autônomo em 2024, com pena prevista entre 20 e 40 anos, no processo relacionado à morte de Ana Carolina ele foi considerado como qualificadora do homicídio, já que essa era a legislação em vigor na época do crime.
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