Lideranças do Caparaó se reúnem em Guaçuí e manifestam apoio à Ricardo Ferraço e Casagrande

Guaçuí sediou, na manhã desta quinta-feira (24), uma importante reunião de lideranças do Caparaó Capixaba. O encontro reuniu prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, presidentes de Câmaras Municipais, assessores e representantes de diferentes segmentos da região, em uma agenda marcada pelo diálogo, pela integração entre os municípios e pela discussão de temas relacionados ao desenvolvimento regional.

Como anfitrião, o prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues Pereira, recebeu os prefeitos Toninho Gualhano, de Bom Jesus do Norte; Cuíca, de São José do Calçado; Nirrô Emerick, de Alegre; Thiaguinho, de Dores do Rio Preto; Dudu, de Divino de São Lourenço; José Valério, de Jerônimo Monteiro; e Reginaldo, de Ibitirama. As demais autoridades, justificaram suas ausências e reiteram estarem apoiando o projeto denominado “Força do Caparaó”.

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Também participaram o vice-prefeito de Guaçuí, Dr. Paulo César Antunes, além dos vice-prefeitos Ronaldo Borges, de Divino de São Lourenço, Marcão, de Bom Jesus do Norte e Genaldo Resende vice-prefeito de Jerônimo Monteiro.

Representando os Legislativos Municipais, estiveram presentes Tico, presidente da Câmara de Divino de São Lourenço; Josimar Fuzil, presidente da Câmara de Ibitirama; além dos vereadores Ronaldo Neves, Paulinho do Vitalino, Zé Ruim, Valmir Santiago, Adimilson Moreira, Evandro, Oséias, Júnior Valadão e Marciano, acompanhados de assessores parlamentares das Câmaras da região.

Entre os demais participantes estiveram João Fernando, chefe de Gabinete da Prefeitura de Guaçuí; Marinaldo Garcia, chefe de Gabinete da Prefeitura de Divino de São Lourenço; Hélio Neto, diretor do SAAE; Jayro Souza, superintendente de Programas e Projetos; Roberto Martins, secretário municipal de Meio Ambiente; Lito Almeida, superintendente de Frotas; e o empresário Eduardo Gorini, além de outras lideranças.

Diálogo com o Governo do Estado

Foto: Divulgação

Na abertura do encontro, o prefeito Vagner Rodrigues realizou uma chamada de vídeo com o governador Ricardo Ferraço e com o ex-governador Renato Casagrande, apresentando os participantes e compartilhando a importância da reunião para a região, bem como todos os presentes reiterando o apoio incondicional a candidatura de Ricardo Ferraço ao governo do Espírito Santo e Renato Casagrande com o senador da república.

Durante a conversa, Ricardo Ferraço agradeceu esse apoio e parabenizou as lideranças pela união demonstrada. Renato Casagrande também cumprimentou os participantes e ressaltou a importância da continuidade de ações voltadas ao desenvolvimento do Caparaó.

Ao longo da reunião, os prefeitos presentes fizeram uso da palavra, reforçando a importância da integração entre os municípios e do diálogo permanente para tratar das demandas e das oportunidades de desenvolvimento da região.

“O Caparaó unido fica mais forte”

Ao agradecer a presença dos participantes, o prefeito Vagner Rodrigues destacou que o encontro demonstra a capacidade de união das lideranças regionais.

“Hoje Guaçuí recebe com muita satisfação os prefeitos Toninho Gualhano, de Bom Jesus do Norte; Cuíca, de São José do Calçado; Nirrô Emerick, de Alegre; Thiaguinho, de Dores do Rio Preto; Dudu, de Divino de São Lourenço; José Valério, de Jerônimo Monteiro; e Reginaldo, de Ibitirama. Recebemos também nossos vice-prefeitos, vereadores, presidentes das Câmaras, assessores e tantas outras lideranças que acreditam na força da nossa região. Quando o Caparaó se une, fortalecemos não apenas cada município, mas toda a nossa região e, consequentemente, o Espírito Santo”, finalizou.

O encontro terminou com o compromisso de manter o diálogo e a união entre as lideranças municipais, fortalecendo a articulação regional e a construção de iniciativas voltadas ao desenvolvimento social e econômico do Caparaó Capixaba.

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