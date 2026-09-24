Lideranças do Caparaó se reúnem em Guaçuí e manifestam apoio à Ricardo Ferraço e Casagrande
Encontro reuniu prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças de diferentes municípios da região
Guaçuí sediou, na manhã desta quinta-feira (24), uma importante reunião de lideranças do Caparaó Capixaba. O encontro reuniu prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, presidentes de Câmaras Municipais, assessores e representantes de diferentes segmentos da região, em uma agenda marcada pelo diálogo, pela integração entre os municípios e pela discussão de temas relacionados ao desenvolvimento regional.
Como anfitrião, o prefeito de Guaçuí, Vagner Rodrigues Pereira, recebeu os prefeitos Toninho Gualhano, de Bom Jesus do Norte; Cuíca, de São José do Calçado; Nirrô Emerick, de Alegre; Thiaguinho, de Dores do Rio Preto; Dudu, de Divino de São Lourenço; José Valério, de Jerônimo Monteiro; e Reginaldo, de Ibitirama. As demais autoridades, justificaram suas ausências e reiteram estarem apoiando o projeto denominado “Força do Caparaó”.
Leia também: Em reunião com médicos, Bruno Resende defende representação da saúde em Brasília
Também participaram o vice-prefeito de Guaçuí, Dr. Paulo César Antunes, além dos vice-prefeitos Ronaldo Borges, de Divino de São Lourenço, Marcão, de Bom Jesus do Norte e Genaldo Resende vice-prefeito de Jerônimo Monteiro.
Representando os Legislativos Municipais, estiveram presentes Tico, presidente da Câmara de Divino de São Lourenço; Josimar Fuzil, presidente da Câmara de Ibitirama; além dos vereadores Ronaldo Neves, Paulinho do Vitalino, Zé Ruim, Valmir Santiago, Adimilson Moreira, Evandro, Oséias, Júnior Valadão e Marciano, acompanhados de assessores parlamentares das Câmaras da região.
Entre os demais participantes estiveram João Fernando, chefe de Gabinete da Prefeitura de Guaçuí; Marinaldo Garcia, chefe de Gabinete da Prefeitura de Divino de São Lourenço; Hélio Neto, diretor do SAAE; Jayro Souza, superintendente de Programas e Projetos; Roberto Martins, secretário municipal de Meio Ambiente; Lito Almeida, superintendente de Frotas; e o empresário Eduardo Gorini, além de outras lideranças.
Diálogo com o Governo do Estado
Na abertura do encontro, o prefeito Vagner Rodrigues realizou uma chamada de vídeo com o governador Ricardo Ferraço e com o ex-governador Renato Casagrande, apresentando os participantes e compartilhando a importância da reunião para a região, bem como todos os presentes reiterando o apoio incondicional a candidatura de Ricardo Ferraço ao governo do Espírito Santo e Renato Casagrande com o senador da república.
Durante a conversa, Ricardo Ferraço agradeceu esse apoio e parabenizou as lideranças pela união demonstrada. Renato Casagrande também cumprimentou os participantes e ressaltou a importância da continuidade de ações voltadas ao desenvolvimento do Caparaó.
Ao longo da reunião, os prefeitos presentes fizeram uso da palavra, reforçando a importância da integração entre os municípios e do diálogo permanente para tratar das demandas e das oportunidades de desenvolvimento da região.
“O Caparaó unido fica mais forte”
Ao agradecer a presença dos participantes, o prefeito Vagner Rodrigues destacou que o encontro demonstra a capacidade de união das lideranças regionais.
“Hoje Guaçuí recebe com muita satisfação os prefeitos Toninho Gualhano, de Bom Jesus do Norte; Cuíca, de São José do Calçado; Nirrô Emerick, de Alegre; Thiaguinho, de Dores do Rio Preto; Dudu, de Divino de São Lourenço; José Valério, de Jerônimo Monteiro; e Reginaldo, de Ibitirama. Recebemos também nossos vice-prefeitos, vereadores, presidentes das Câmaras, assessores e tantas outras lideranças que acreditam na força da nossa região. Quando o Caparaó se une, fortalecemos não apenas cada município, mas toda a nossa região e, consequentemente, o Espírito Santo”, finalizou.
O encontro terminou com o compromisso de manter o diálogo e a união entre as lideranças municipais, fortalecendo a articulação regional e a construção de iniciativas voltadas ao desenvolvimento social e econômico do Caparaó Capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726