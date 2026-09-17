Número de mortes cai 12,2% na BR-101 ES/BA em 2026

O levantamento mensal de indicadores da Ecovias Capixaba aponta redução nos principais indicadores de segurança viária da BR-101 ES/BA. De janeiro a agosto, foram registrados 2.296 acidentes na BR-101, contra 2.697 no mesmo período de 2025, uma queda de 14,9%. O número de pessoas feridas passou de 1.569 para 1.305 (redução de 16,9%), enquanto o total de vítimas fatais caiu de 82 para 72, representando uma redução de 12,2%.

Apesar da redução, os números ainda mostram a importância da atenção dos usuários durante toda a viagem. Entre as 72 vítimas fatais registradas neste ano, 43% eram motociclistas ou ocupantes de motocicletas, 34% estavam em automóveis ou caminhões e 23% eram pedestres ou ciclistas.

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No total, foram registrados 64 acidentes que registraram uma ou mais mortes no período, uma redução de 15,8%. Entre eles, o atropelamento de pedestre aparece como a principal ocorrência, com 16 casos. Na sequência estão as colisões laterais, com 12, as colisões frontais, com 11, as traseiras, com oito, e as transversais, com seis, entre outros.

Entre as vítimas fatais que estavam em carros ou caminhões, 35% não utilizavam cinto de segurança no momento do acidente. O dado reforça a importância do uso do dispositivo, que reduz o risco de lesões graves e mortes em caso de acidente. Neste período, 65% das vítimas fatais que estavam nesses veículos utilizavam o cinto.

Os homens também representam a maioria das vítimas fatais: foram 61, ou 85% do total, enquanto as mulheres correspondem a 15%.

Colisão traseira é a ocorrência mais frequente

A colisão traseira continua sendo o tipo de acidente mais registrado na BR-101. Foram 540 ocorrências entre janeiro e agosto, número 18,9% menor que o registrado no mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 666 casos.

Entre os dez tipos de acidentes mais frequentes, nove apresentaram redução em relação ao ano anterior. Também houve queda nas colisões laterais, que passaram de 445 para 361 (-18,9%); nas colisões transversais, de 298 para 245 (-17,8%); nas saídas de pista, de 234 para 194 (-17,1%); e nos atropelamentos de pedestres, de 118 para 84 (-28,8%). A única natureza entre as dez mais frequentes que apresentou aumento foi incêndio em veículos, que passou de 36 para 52 registros, com alta de 44,4%.

Outro aspecto apontado pelo levantamento é a distribuição dos acidentes de acordo com o tipo de pista. Cinquenta e três por cento dos acidentes ocorreram em trechos de pista simples e 47% em trechos duplicados.

Atendimento aos usuários

Além dos indicadores de segurança viária, o book de dados reúne os atendimentos realizados pela Ecovias Capixaba ao longo da BR-101. No acumulado até agosto, foram registradas 35.178 ocorrências na rodovia, uma redução de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, foram contabilizados 49.555 atendimentos, com queda de 20% em relação a 2025.

Entre os atendimentos, foram realizados 3.638 serviços médicos, 6% menos que os 3.871 registrados no mesmo período de 2025. Já os atendimentos mecânicos cresceram 17,3%, passando de 14.731 para 17.276.

Obras e conservação da rodovia

Entre os principais trechos em obras estão a duplicação entre Ibiraçu e João Neiva, entre os quilômetros 203,6 e 222,9, com 6,4% de execução; o trecho entre Serra e Fundão, do km 231,9 ao km 247,1, com 36,9%; e o trecho entre Iconha e Anchieta, do km 357,7 ao km 373,3, com 62,5% de execução.

Também estão em andamento as obras entre Iconha e Rio Novo do Sul, do km 379,8 ao km 396,8, com 4,8%; entre Rio Novo do Sul, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua, do km 396,8 ao km 426,7, com 5%; além dos contornos de Ibiraçu e Fundão, com 6,7% e 6,1% de execução, respectivamente.

Na área de conservação, de janeiro a agosto, foram 915,35 quilômetros de sinalização horizontal revitalizados, além da revitalização ou instalação de 8.477 placas. As equipes também recuperaram 60,44 quilômetros de defensas metálicas e 137,1 quilômetros de pavimento. Outro destaque é o reaproveitamento de 64.070 pneus na produção de asfalto, contribuindo para a destinação adequada desse material.

Relacionamento e desenvolvimento territorial

A Ecovias Capixaba mantém uma atuação permanente de relacionamento com as comunidades e demais partes interessadas ao longo da BR-101, buscando ampliar o diálogo, compreender as características de cada território e contribuir para a construção conjunta de soluções relacionadas à operação da rodovia e às obras de melhoria e ampliação da infraestrutura.

Por meio de iniciativas como o programa Ecovias na Estrada, a concessionária promove ações de aproximação, escuta ativa e prestação de informações, criando canais para que moradores, lideranças comunitárias, associações e instituições locais possam esclarecer dúvidas, apresentar demandas e contribuir com sugestões. No primeiro semestre de 2026, foram registradas 402 interações comunitárias, entre pedidos de informação e manifestações, além da realização de consultas e encontros presenciais nos municípios impactados pelos projetos.

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