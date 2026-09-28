Segurança

Ônibus com 10 crianças da Apae tomba em Marataízes

Ônibus que transportava 10 crianças da Apae tombou em Marataízes. Uma criança e um adulto foram encaminhados à UPA.

Foto: Divulgação

Um ônibus que transportava crianças atendidas pela Apae tombou na manhã desta segunda-feira (27), próximo ao Supermercado BH, em Marataízes. O veículo levava 10 crianças e dois adultos, incluindo o motorista.

De acordo com as informações iniciais, uma criança e um adulto precisaram de atendimento e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As demais crianças foram liberadas para seguir para a escola.

Leia mais: Menino de 10 anos procura a PM após pai ameaçar matá-lo com madeira no ES

O ônibus pertence à empresa Sudeste. A Prefeitura de Marataízes mantém um contrato de locação do veículo com a empresa e cede o transporte para atender a Apae.

Segundo informações repassadas pelo secretário municipal de Educação, a responsabilidade pela manutenção do ônibus é da Sudeste.

A Secretaria Municipal de Educação também informou que fará uma apuração administrativa para esclarecer as circunstâncias e as causas do acidente.

A ocorrência ainda estava em andamento no momento em que as primeiras informações foram divulgadas. Até então, não havia detalhes sobre o que teria provocado o tombamento.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

AcidentesMarataízes

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por