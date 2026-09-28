Ônibus com 10 crianças da Apae tomba em Marataízes

Um ônibus que transportava crianças atendidas pela Apae tombou na manhã desta segunda-feira (27), próximo ao Supermercado BH, em Marataízes. O veículo levava 10 crianças e dois adultos, incluindo o motorista.

De acordo com as informações iniciais, uma criança e um adulto precisaram de atendimento e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As demais crianças foram liberadas para seguir para a escola.

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O ônibus pertence à empresa Sudeste. A Prefeitura de Marataízes mantém um contrato de locação do veículo com a empresa e cede o transporte para atender a Apae.

Segundo informações repassadas pelo secretário municipal de Educação, a responsabilidade pela manutenção do ônibus é da Sudeste.

A Secretaria Municipal de Educação também informou que fará uma apuração administrativa para esclarecer as circunstâncias e as causas do acidente.

A ocorrência ainda estava em andamento no momento em que as primeiras informações foram divulgadas. Até então, não havia detalhes sobre o que teria provocado o tombamento.

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