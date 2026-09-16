Operação contra o crime organizado apreende 7 kg de cocaína no Espírito Santo

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES) deflagrou, nesta quarta-feira (16), uma ação em Vitória após a apreensão de 7 quilos de cocaína em uma residência desabitada.

A mobilização integra a Operação Força Integrada IV, realizada simultaneamente em 24 estados do país. No Espírito Santo, a ação contou com apoio da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado da Polícia Militar (CIOE/PMES).

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Durante as diligências, as equipes encontraram os 7 kg de cocaína e materiais utilizados no tráfico de drogas. O material foi apresentado à FICCO/ES.

A partir das informações reunidas durante a investigação, os agentes conseguiram identificar um possível responsável pela carga apreendida.

Com o avanço das apurações, as forças de segurança passaram a cumprir um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão.

Segundo a FICCO/ES, a ação busca localizar o suspeito e interromper a atividade criminosa relacionada à droga apreendida.

A FICCO atua no modelo de força-tarefa e reúne diferentes instituições de segurança pública para combater organizações criminosas.

A estrutura está presente nos estados e no Distrito Federal e funciona sob coordenação da Polícia Federal, com atuação integrada entre as instituições participantes.

No Espírito Santo, a FICCO/ES reúne Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Secretaria Nacional de Políticas Penais e Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

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