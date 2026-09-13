Operação prende três suspeitos de envolvimento em sequestro de adolescente no ES
Ação da Polícia Civil ocorreu neste fim de semana e cumpriu mandados no Espírito Santo e na Bahia.
Três pessoas foram presas durante a Operação Sorte Reversa, deflagrada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) neste fim de semana para investigar e desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento no sequestro de uma adolescente em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo.
O crime aconteceu no dia 16 de março deste ano. Segundo a investigação, a vítima seria neta de um homem que havia ganhado um prêmio da Mega-Sena na época do sequestro.
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Durante o cumprimento das ordens judiciais, duas mulheres foram capturadas no Estado da Bahia e um homem foi preso no Espírito Santo. A operação foi coordenada pela Superintendência de Polícia Regional Noroeste e pela Delegacia Regional de Barra de São Francisco.
A ação contou com o apoio da Polícia Militar da Bahia, por meio da CIPE/Mata Atlântica (CAEMA), da Polícia Civil da Bahia, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES).
As investigações seguem para esclarecer a participação dos envolvidos e identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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