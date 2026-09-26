Paulo Hartung destaca por que é importante para os capixabas ter Evair de Melo no Senado
A relação política entre Paulo Hartung e Evair de Melo também remonta ao período em que o deputado comandou o Incaper
O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung (PSD) declarou apoio ao deputado federal Evair de Melo (Republicanos), candidato ao Senado pelo Espírito Santo nas eleições de 2026. A manifestação foi publicada nas redes sociais nesta sexta-feira (25), por meio de um vídeo em que o ex-governador afirma que o deputado reúne experiência e capacidade de atuação para representar o Estado no Senado.
“Evair conseguiu uma coisa que era o nosso sonho: ampliar a área da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) no Espírito Santo. Isso é um gol de placa. Isso é trabalhar no presente para produzir futuro. Por exemplo, a cadeia de logística capixaba vai se desenvolver em função disso. Então, Evair, treinado, já entregou. Éo melhor nome para o Senado”, afirma Hartung.
A relação política entre Paulo Hartung e Evair de Melo também remonta ao período em que o deputado comandou o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Evair esteve à frente da instituição entre 2009 e 2014, durante uma das gestões de Hartung no governo do Espírito Santo.
“Receber a confiança do Paulo Hartung tem um significado muito especial para mim. Paulo conhece profundamente o Espírito Santo, conhece os desafios da gestão pública e foi uma pessoa importante na minha própria trajetória. Foi durante seu governo que tive a oportunidade de assumir a presidência do Incaper, entre 2009 e 2014. Ali pude mostrar minha capacidade de gestão e de trabalho em uma instituição fundamental para a agricultura capixaba”, afirma o deputado.
Ao explicar o peso que atribui à declaração, o candidato ainda destacou que a manifestação representa a confiança de alguém que acompanhou seu trabalho de perto e conheceu sua atuação antes da atual disputa eleitoral.
“Por isso, ouvir hoje palavras tão generosas de alguém com tanta experiência na vida pública capixaba tem um peso diferente para mim. É a confiança de quem me conheceu lá atrás, trabalhou ao meu lado e viu de perto como eu encaro cada responsabilidade que recebo”, explica Evair.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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