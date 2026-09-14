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Sul do ES entra em alerta de perigo para tempestade com ventos de até 100 km/h

Aviso do Inmet vale até as 23h59 desta segunda-feira (14) e prevê chuva intensa, queda de granizo e rajadas de vento entre 60 e 100 km/h.

alerta de chuvas intensas
Foto: Matheus Gomes | aquinoticias.com

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 26 municípios do Espírito Santo em alerta de perigo para tempestade nesta segunda-feira (14). O aviso começou às 8h40 e permanece válido até as 23h59.

A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia.

Leia também: Ventos costeiros mantêm tempo instável e chuva no Espírito Santo

O alerta também prevê ventos intensos entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Veja as cidades em alerta

O aviso atinge os municípios de:

  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta

De acordo com o Inmet, a tempestade traz risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

As fortes rajadas também exigem atenção em áreas próximas a estruturas que possam ser atingidas ou derrubadas pelo vento.

Orientações e cuidados

Durante as rajadas de vento, o Inmet recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas.

A orientação também é evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, a população deve desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em caso de emergência ou para obter mais informações, a orientação é procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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