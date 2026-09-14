Sul do ES entra em alerta de perigo para tempestade com ventos de até 100 km/h
Aviso do Inmet vale até as 23h59 desta segunda-feira (14) e prevê chuva intensa, queda de granizo e rajadas de vento entre 60 e 100 km/h.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 26 municípios do Espírito Santo em alerta de perigo para tempestade nesta segunda-feira (14). O aviso começou às 8h40 e permanece válido até as 23h59.
A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia.
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O alerta também prevê ventos intensos entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.
Veja as cidades em alerta
O aviso atinge os municípios de:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibitirama
- Iconha
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
De acordo com o Inmet, a tempestade traz risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
As fortes rajadas também exigem atenção em áreas próximas a estruturas que possam ser atingidas ou derrubadas pelo vento.
Orientações e cuidados
Durante as rajadas de vento, o Inmet recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas.
A orientação também é evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Se possível, a população deve desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Em caso de emergência ou para obter mais informações, a orientação é procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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