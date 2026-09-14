Sul do ES entra em alerta de perigo para tempestade com ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 26 municípios do Espírito Santo em alerta de perigo para tempestade nesta segunda-feira (14). O aviso começou às 8h40 e permanece válido até as 23h59.

A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia.

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O alerta também prevê ventos intensos entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Veja as cidades em alerta

O aviso atinge os municípios de:

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Guarapari

Ibitirama

Iconha

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

De acordo com o Inmet, a tempestade traz risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

As fortes rajadas também exigem atenção em áreas próximas a estruturas que possam ser atingidas ou derrubadas pelo vento.

Orientações e cuidados

Durante as rajadas de vento, o Inmet recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas.

A orientação também é evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, a população deve desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em caso de emergência ou para obter mais informações, a orientação é procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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