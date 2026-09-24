Personal trainer entrega moto por carro e descobre golpe de R$ 100 mil no ES
Suspeito teria entregue um veículo alugado à vítima e utilizado reconhecimento facial para contratar financiamento de forma fraudulenta.
Uma negociação envolvendo uma motocicleta e um carro terminou em prejuízo superior a R$ 100 mil para um personal trainer e na prisão de um homem de 27 anos, na Serra. O suspeito foi detido pela Polícia Civil nessa terça-feira (22), durante o cumprimento de um mandado judicial por investigação de estelionato.
Segundo a Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), o investigado teria oferecido um automóvel em troca da motocicleta da vítima.
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Semanas depois, o personal trainer descobriu que o veículo recebido não pertencia ao suspeito. Conforme a investigação, o carro era alugado.
O caso ganhou outro desdobramento quando a vítima descobriu um financiamento de veículo contratado em seu nome. A Polícia Civil apurou que, durante a negociação, o suspeito teria convencido o personal a fazer um procedimento de reconhecimento facial, alegando que a biometria seria necessária para transferir o automóvel.
Segundo o delegado Fabiano Alves, a biometria teria sido utilizada posteriormente para contratar o financiamento de forma fraudulenta. Somados o valor da motocicleta e a dívida gerada, o prejuízo ultrapassou R$ 100 mil.
A Polícia Civil informou ainda que o homem possui antecedentes criminais e já havia sido preso pela Defa em julho de 2025, em São Paulo, durante investigação de outro caso de estelionato.
Após os procedimentos na delegacia, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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