PF apreende 140 kg de cocaína escondidos em navio que seguiria do ES para a Itália
Droga estava em bolsas impermeáveis escondidas na estrutura submersa de uma embarcação localizada na área de fundeio do Espírito Santo.
A Polícia Federal apreendeu 140 quilos de cocaína escondidos em uma embarcação que seguiria viagem para a Itália. A droga foi localizada nesta quinta-feira (17), durante uma fiscalização realizada na área de fundeio do Espírito Santo.
Segundo a PF, a ação ocorreu a partir de uma análise relacionada ao transporte internacional de drogas. A embarcação havia chegado ao Estado procedente do Porto de Santos, em São Paulo.
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Durante a fiscalização, policiais federais realizaram uma inspeção subaquática no casco do navio. Os agentes identificaram sinais de possível manipulação em uma das grades de proteção da chamada caixa de mar.
Ao verificarem o compartimento, os policiais encontraram cinco bolsas impermeáveis. Dentro delas estavam, ao todo, 140 quilos de cocaína.
Todo o material apreendido foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal para passar por perícia.
A Polícia Federal informou que as investigações continuam para apurar as circunstâncias do transporte da droga e possíveis envolvidos no caso.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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