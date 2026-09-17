PF identifica 12 pessoas atuando irregularmente na segurança de evento no Espírito Santo

Doze pessoas foram identificadas pela Polícia Federal atuando irregularmente na segurança de um evento realizado em Vitória. A fiscalização aconteceu no último sábado (12), durante a Operação Segurança em Pauta IV.

Segundo a PF, os profissionais estavam vinculados a uma empresa que não possuía autorização para prestar serviços de segurança privada. Diante da irregularidade, a atividade foi encerrada e as medidas administrativas cabíveis foram adotadas.

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Somente em 2026, a Polícia Federal já encerrou 50 atividades de segurança privada clandestina no Espírito Santo.

A PF reforça que empresas que atuam no setor precisam de autorização para prestar esse tipo de serviço. Os profissionais também devem cumprir os requisitos previstos na legislação.

No caso dos vigilantes, são exigidos formação profissional específica, aptidão física e psicológica, além do cumprimento dos demais critérios estabelecidos para o exercício da profissão.

Desde junho deste ano, a regulamentação do Estatuto da Segurança Privada prevê sanções administrativas para a atuação irregular. Pessoas e empresas que organizem, ofereçam, contratem ou prestem serviços sem autorização podem responder a processo administrativo e receber multas.

A orientação é verificar, antes da contratação, se a empresa possui autorização regular para atuar na área. A consulta pode ser feita pelos canais oficiais da Polícia Federal.

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