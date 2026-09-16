PM apreende caça-níqueis, arma e dinheiro em casa no Espírito Santo
PM apreendeu sete máquinas caça-níqueis, dinheiro, pistola, munições e equipamentos de monitoramento em imóvel de Vitória.
A Polícia Militar apreendeu sete máquinas caça-níqueis, uma pistola calibre .380, munições e dinheiro em um imóvel no bairro São Pedro, em Vitória, na noite dessa terça-feira (15). Um homem de 36 anos foi detido.
Equipes da Força Tática do 1º Batalhão faziam patrulhamento pela Avenida Serafim Derenzi quando receberam informações de moradores sobre a existência de máquinas utilizadas em jogos de azar e uma possível arma de fogo no endereço.
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Os policiais seguiram até o imóvel e encontraram, em um cômodo da garagem, sete máquinas caça-níqueis em funcionamento. A PM também identificou um sistema de monitoramento por câmeras no local.
Segundo a corporação, o responsável pelas máquinas utilizava uma televisão instalada em um quarto para acompanhar a movimentação no ambiente onde funcionavam os equipamentos.
Durante as buscas, os militares encontraram um cofre com uma pistola calibre .380, três carregadores e munições de diferentes calibres, além de munições já deflagradas. Uma pequena quantidade de maconha também foi localizada.
O responsável pela arma apresentou documentos de registro e aquisição do armamento e das munições. Apesar disso, a PM apreendeu o material diante da atividade irregular constatada e da localização de munições calibre .38 apontadas como de posse ilegal.
Ao final da ocorrência, os policiais recolheram R$ 825 encontrados dentro dos caça-níqueis, além de R$ 550 localizados no cofre. Também foi apreendido um gravador digital de vídeo (DVR) com imagens do imóvel.
O homem apontado como responsável pelas máquinas foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, juntamente com os materiais apreendidos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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