PM apreende mais de 1,5 mil pinos de cocaína e quase 600 g de crack no ES

Policiais militares apreenderam uma grande quantidade de drogas na tarde desta quarta-feira (16), no bairro Vale do Sol, em Viana, na Grande Vitória.

Durante patrulhamento tático, equipes do 17º Batalhão da Polícia Militar seguiram até a Rua Duque de Caxias após receberem informações levantadas durante o serviço.

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Os militares fizeram buscas em uma área de mata e localizaram um recipiente onde estavam escondidos os entorpecentes.

Ao todo, a PM apreendeu mais de 1,5 mil pinos de cocaína, 292 papelotes da mesma droga e aproximadamente 590 gramas de crack.

Todo o material foi recolhido e encaminhado ao 18º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.

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