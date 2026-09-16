PM apreende mais de 1,5 mil pinos de cocaína e quase 600 g de crack no ES
Drogas foram encontradas em uma área de mata no bairro Vale do Sol durante patrulhamento tático da Polícia Militar.
Policiais militares apreenderam uma grande quantidade de drogas na tarde desta quarta-feira (16), no bairro Vale do Sol, em Viana, na Grande Vitória.
Durante patrulhamento tático, equipes do 17º Batalhão da Polícia Militar seguiram até a Rua Duque de Caxias após receberem informações levantadas durante o serviço.
Leia mais: Motociclista fica ferido após colisão com carro em Cachoeiro
Os militares fizeram buscas em uma área de mata e localizaram um recipiente onde estavam escondidos os entorpecentes.
Ao todo, a PM apreendeu mais de 1,5 mil pinos de cocaína, 292 papelotes da mesma droga e aproximadamente 590 gramas de crack.
Todo o material foi recolhido e encaminhado ao 18º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726