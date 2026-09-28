Polícia encontra cerca de 130 kg de cocaína em galpão e prende três homens no ES

Um galpão usado para armazenar cerca de 130 quilos de cocaína foi localizado no município da Serra, no Espírito Santo. A ação terminou com três homens presos em flagrante por tráfico de drogas neste sábado (26).

As prisões foram realizadas pela Companhia Independente de Operações Especiais de Combate ao Crime Organizado (CIOE), da Polícia Militar do Espírito Santo.

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Durante a operação, os agentes chegaram ao galpão e encontraram a grande quantidade de cocaína armazenada no imóvel. Além da droga, a equipe apreendeu três aparelhos celulares e um tablet.

A ação ocorreu em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES).

A FICCO/ES reúne diferentes forças de segurança. Integram a estrutura a Polícia Federal, a Polícia Militar do Espírito Santo, a Secretaria Nacional de Políticas Penais e as Guardas Municipais de Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

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