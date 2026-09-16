Polícia encontra estufa com 15 pés de maconha dentro de imóvel no ES

A Polícia Civil desarticulou uma estrutura clandestina usada para o cultivo de maconha no bairro Feu Rosa, na Serra. A ação ocorreu na tarde dessa segunda-feira (14) e terminou com a prisão de um homem de 35 anos.

Equipes do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) chegaram ao imóvel durante diligências de combate ao tráfico de drogas.

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No local, os policiais encontraram um espaço preparado para o cultivo da planta. A estrutura contava com sistema de iluminação e controle de temperatura, utilizado para manter a produção em ambiente fechado.

Ao todo, os agentes apreenderam 15 pés de maconha, além dos equipamentos usados no cultivo.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito já possui condenações por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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