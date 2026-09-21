Presidente da Assembleia repudia ato de violência durante atividade eleitoral em Cachoeiro

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos, manifestou repúdio ao ato de violência registrado durante uma atividade eleitoral da deputada federal Jack Rocha, em Cachoeiro de Itapemirim.

Integrantes da equipe da parlamentar foram atingidas por um artefato durante uma ação de campanha realizada no município. Diante do episódio, Marcelo Santos destacou que divergências políticas devem permanecer no campo das ideias, do respeito e do diálogo.

Na condição de presidente do Poder Legislativo estadual, Marcelo classificou a condenação a atos dessa natureza como um dever institucional diante da necessidade de preservação do Estado Democrático de Direito.

O presidente também manifestou solidariedade à deputada Jack Rocha e às integrantes de sua equipe atingidas e ressaltou sua confiança no trabalho das instituições de segurança pública do Espírito Santo para a apuração do episódio e a responsabilização dos envolvidos.

Confira a nota na íntegra

“Repudio, com veemência, qualquer ato de violência, notadamente no processo eleitoral. Divergências políticas devem ser resolvidas com ideias, respeito e diálogo, jamais com agressões.

Como cidadão, rechaço esse ato de violência desmedida e, como presidente da Assembleia Legislativa, tenho o dever institucional de condená-lo, por representar uma afronta ao Estado Democrático de Direito.

Minha solidariedade à deputada Jack Rocha e, especialmente, às integrantes de sua equipe atingidas em Cachoeiro.

Acredito nas instituições de segurança do nosso Estado e espero que os responsáveis por esse ato sejam rapidamente identificados e, após a devida apuração, responsabilizados.

Não podemos admitir que qualquer tipo de violência ocupe o espaço do debate democrático.”

Marcelo Santos

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

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