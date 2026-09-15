Previsão do tempo: chuva e temperaturas baixas marcam a terça-feira no Espírito Santo

A terça-feira será de tempo mais fechado e chuva fraca em várias regiões do Espírito Santo.

A umidade costeira favorece pancadas rápidas e de baixa intensidade na metade sul capixaba e também na Região Nordeste ao longo do dia.

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No extremo Norte e em parte do Noroeste, o cenário muda. O sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva em algumas áreas.

Na Grande Vitória, o sol aparece entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva fraca em alguns períodos do dia. As temperaturas variam entre 19 °C e 27 °C.

Em Vitória, os termômetros também devem marcar mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Sul do ES terá máxima de 28 °C

Na Região Sul, o dia terá muitas nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 20 °C e 28 °C. Já nas áreas mais altas, os termômetros ficam entre 16 °C e 26 °C.

Região Serrana também terá tempo instável

Na Região Serrana, o sol aparece entre muitas nuvens e a chuva fraca pode ocorrer em alguns momentos do dia.

Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 18 °C e a máxima de 26 °C. Nas áreas altas, as temperaturas variam entre 17 °C e 25 °C.

Norte e Noroeste terão momentos de sol

Na Região Norte, o dia terá sol e aumento de nuvens ao longo das horas. A previsão indica chuva rápida à noite. As temperaturas ficam entre 20 °C e 29 °C.

Na Região Noroeste, haverá sol entre muitas nuvens. A chuva fraca pode atingir a parte sul da região, enquanto a parte norte permanece sem previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 20 °C e 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura fica entre 18 °C e 27 °C.

Nordeste terá chuva fraca

Na Região Nordeste, a terça-feira também será marcada por sol entre muitas nuvens e chuva fraca em alguns momentos. A temperatura mínima prevista é de 20 °C, enquanto a máxima chega a 28 °C.

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