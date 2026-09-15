Cidades

Previsão do tempo: chuva e temperaturas baixas marcam a terça-feira no Espírito Santo

Umidade costeira favorece chuva rápida e fraca na metade sul do Estado, na Grande Vitória e em parte de outras regiões capixabas.

previsão do tempo
Foto: Rafaela Thompson

A terça-feira será de tempo mais fechado e chuva fraca em várias regiões do Espírito Santo.

A umidade costeira favorece pancadas rápidas e de baixa intensidade na metade sul capixaba e também na Região Nordeste ao longo do dia.

Leia também: Grupo Samba Muleque leva clássicos do pagode ao Cores & Sabores: Festival da Primavera

No extremo Norte e em parte do Noroeste, o cenário muda. O sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva em algumas áreas.

Na Grande Vitória, o sol aparece entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva fraca em alguns períodos do dia. As temperaturas variam entre 19 °C e 27 °C.

Em Vitória, os termômetros também devem marcar mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Sul do ES terá máxima de 28 °C

Na Região Sul, o dia terá muitas nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 20 °C e 28 °C. Já nas áreas mais altas, os termômetros ficam entre 16 °C e 26 °C.

Região Serrana também terá tempo instável

Na Região Serrana, o sol aparece entre muitas nuvens e a chuva fraca pode ocorrer em alguns momentos do dia.

Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 18 °C e a máxima de 26 °C. Nas áreas altas, as temperaturas variam entre 17 °C e 25 °C.

Norte e Noroeste terão momentos de sol

Na Região Norte, o dia terá sol e aumento de nuvens ao longo das horas. A previsão indica chuva rápida à noite. As temperaturas ficam entre 20 °C e 29 °C.

Na Região Noroeste, haverá sol entre muitas nuvens. A chuva fraca pode atingir a parte sul da região, enquanto a parte norte permanece sem previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 20 °C e 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura fica entre 18 °C e 27 °C.

Nordeste terá chuva fraca

Na Região Nordeste, a terça-feira também será marcada por sol entre muitas nuvens e chuva fraca em alguns momentos. A temperatura mínima prevista é de 20 °C, enquanto a máxima chega a 28 °C.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Espírito SantoPrevisão do tempo

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por