PRF apreende mais de 1,1 mil frascos de lança-perfume e drogas na BR-101 em Anchieta

Mais de 1,1 mil frascos de lança-perfume, 150 latas de gás butano e 100 comprimidos de droga sintética foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização na BR-101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Dois homens foram presos em flagrante durante a ocorrência.

A apreensão aconteceu na noite desta sexta-feira (11), por volta das 21h, durante uma ação da Operação Divisas – Sudeste. Os policiais perceberam que um Citroën C3, de cor prata, mudou repentinamente de rota ao se aproximar da Unidade Operacional da PRF. A atitude chamou a atenção da equipe, que acompanhou o veículo e realizou a abordagem.

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Dois homens estavam no carro. Durante a fiscalização, os ocupantes demonstraram nervosismo e deram informações desencontradas sobre a origem e o destino da viagem. Os policiais também visualizaram caixas de papelão no banco traseiro. Questionado sobre o conteúdo, um dos ocupantes admitiu que havia lança-perfume e outros entorpecentes dentro das caixas.

Na busca realizada no interior e no porta-malas do veículo, os agentes encontraram 1.178 frascos de lança-perfume, substância à base de cloreto de etila, além de 150 latas de gás aerosol butano, apontado como material utilizado como insumo na produção da droga. Também foram apreendidos 100 comprimidos de droga sintética, conhecida popularmente como “abacaxizinho”, dois aparelhos celulares, pacotes de elásticos utilizados para vedação e R$ 360 em dinheiro.

Segundo a PRF, a carga ilícita era transportada do Rio de Janeiro (RJ) com destino a Vila Velha, na Grande Vitória. Ainda de acordo com os policiais, o material apreendido teria alto valor de mercado.

Diante do material encontrado, os dois ocupantes foram presos em flagrante e encaminhados para a 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Itapemirim, onde o caso foi apresentado para as medidas cabíveis. O veículo utilizado no transporte da carga também foi apreendido e encaminhado a um pátio credenciado.

A ocorrência faz parte das ações de fiscalização e combate ao tráfico de drogas e ao transporte de materiais ilícitos nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo.

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