PRF recupera moto e picape clonadas com registro de furto em cidade do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta e uma picape clonadas na tarde desta segunda-feira (28), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Os dois veículos tinham registros de furto.

A ocorrência começou por volta das 14h, durante uma ação de policiamento. Os agentes encontraram uma motocicleta estacionada em uma via vicinal e perceberam sinais de falsificação na placa.

Durante a fiscalização, a equipe identificou adulterações nos elementos de identificação do veículo e também na numeração do motor. A análise permitiu descobrir que a motocicleta original havia sido furtada em julho de 2025, na Serra.

O homem que estava com o veículo informou aos policiais que comprou a moto há cerca de três meses, por meio de um anúncio em uma rede social, pelo valor de R$ 12 mil.

Ele também relatou que havia adquirido, aproximadamente dois anos antes, uma picape do mesmo vendedor, por R$ 16 mil. A informação levou os agentes a consultarem os dados do segundo veículo.

Após encontrarem inconsistências, os policiais seguiram até o local onde a picape estava. A fiscalização identificou o mesmo padrão de adulteração.

A PRF constatou que o veículo original tinha registro de furto ocorrido em outubro de 2024, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Os policiais encaminharam o homem à 18ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em São Mateus. A equipe apreendeu os dois veículos, que ficaram à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

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