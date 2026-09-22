Primavera começa com sol e temperaturas de até 33°C no Espírito Santo

A primavera começa nesta terça-feira (22) com tempo firme e predomínio de sol em todo o Espírito Santo. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o clima estável e dificulta a formação de nuvens.

De acordo com a previsão, não há expectativa de chuva em nenhuma região do estado. O cenário será de tempo seco, ensolarado e com elevação das temperaturas.

Leia também: ES pode ter primavera fora do normal com calor intenso e chuva irregular

Na Grande Vitória, o sol aparece entre poucas nuvens. Os termômetros variam entre 20 °C e 32 °C. Em Vitória, a previsão também indica mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, o tempo segue com sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 21 °C e 33 °C. Já nas áreas mais altas, a mínima prevista é de 17 °C e a máxima chega a 29 °C.

Outras regiões

Na Região Serrana, o sol também predomina. As áreas menos elevadas terão temperaturas entre 19 °C e 29 °C, enquanto as regiões de maior altitude registram mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

No Norte capixaba, o dia será de sol entre poucas nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 19 °C e a máxima chega a 33 °C.

Na Região Noroeste, o tempo permanece estável. As áreas menos elevadas terão variação entre 20 °C e 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros ficam entre 18 °C e 29 °C.

Já na Região Nordeste, a previsão indica sol entre poucas nuvens e ausência de chuva, com temperaturas entre 20 °C e 32 °C.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui