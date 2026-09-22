Primavera começa com sol e temperaturas de até 33°C no Espírito Santo
De acordo com a previsão, não há expectativa de chuva em nenhuma região do estado.
A primavera começa nesta terça-feira (22) com tempo firme e predomínio de sol em todo o Espírito Santo. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o clima estável e dificulta a formação de nuvens.
De acordo com a previsão, não há expectativa de chuva em nenhuma região do estado. O cenário será de tempo seco, ensolarado e com elevação das temperaturas.
Leia também: ES pode ter primavera fora do normal com calor intenso e chuva irregular
Na Grande Vitória, o sol aparece entre poucas nuvens. Os termômetros variam entre 20 °C e 32 °C. Em Vitória, a previsão também indica mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.
Na Região Sul, o tempo segue com sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 21 °C e 33 °C. Já nas áreas mais altas, a mínima prevista é de 17 °C e a máxima chega a 29 °C.
Outras regiões
Na Região Serrana, o sol também predomina. As áreas menos elevadas terão temperaturas entre 19 °C e 29 °C, enquanto as regiões de maior altitude registram mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.
No Norte capixaba, o dia será de sol entre poucas nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 19 °C e a máxima chega a 33 °C.
Na Região Noroeste, o tempo permanece estável. As áreas menos elevadas terão variação entre 20 °C e 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros ficam entre 18 °C e 29 °C.
Já na Região Nordeste, a previsão indica sol entre poucas nuvens e ausência de chuva, com temperaturas entre 20 °C e 32 °C.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726