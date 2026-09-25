Procon de Cachoeiro faz alerta sobre cuidados ao comprar em supermercados e padarias

Durante toda a cadeia de produção e comercialização, os alimentos podem estar sujeitos a riscos de natureza biológica, química ou física. Falhas relacionadas à higiene, ao armazenamento, à temperatura, ao transporte, à manipulação e à exposição podem contribuir para a contaminação dos produtos e para a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos, portanto é importante estar atento a alguns pontos para evitar que isso aconteça.

“O consumidor possui papel relevante na prevenção desses riscos e pode contribuir para a segurança dos alimentos observando as condições dos estabelecimentos, verificando a integridade das embalagens, conferindo os prazos de validade e identificando situações aparentemente inadequadas.”, ressalta o coordenador executivo do Procon de Cachoeiro, Ricardo Fonseca, que orienta ainda, que o consumidor que encontrar alguma situação adversa deve comunicar imediatamente as autoridades competentes.

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O Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990, estabelece direitos destinados à proteção da vida, da saúde e da segurança do consumidor. Entre os direitos relevantes para a aquisição de alimentos estão a proteção da vida e da saúde, a proteção contra riscos decorrentes de produtos e serviços, o direito à informação adequada e clara, a proteção contra publicidade enganosa ou abusiva, a efetiva prevenção e reparação de danos e o acesso aos órgãos administrativos e judiciais competentes.

Os estabelecimentos que comercializam alimentos devem observar a legislação sanitária e consumerista aplicável. Entre as medidas necessárias estão a manutenção de condições adequadas de higiene, a correta conservação dos alimentos, o respeito às condições de temperatura, a prevenção de contaminações, o controle de pragas, a higienização adequada de equipamentos e utensílios, a orientação e capacitação dos manipuladores, a proteção dos alimentos expostos, a observância dos prazos de validade, o fornecimento das informações obrigatórias e a prevenção da comercialização de alimentos impróprios para o consumo.

Compras em supermercados e hortifrutis

Antes de realizar uma compra, o consumidor deve observar o ambiente do estabelecimento. É importante verificar a limpeza geral, a organização, as condições dos balcões, a limpeza das vitrines, a conservação dos equipamentos, a proteção dos alimentos, a ausência de insetos e de sinais de roedores, a separação entre alimentos e produtos químicos e as condições de armazenamento. Como regra prática, quando o ambiente demonstra falta de higiene, o consumidor deve redobrar a atenção em relação aos alimentos comercializados.

É fundamental examinar sua embalagem antes de adquirir algum produto. Não é recomendável comprar produtos que apresentem embalagem violada, rasgos, furos, vazamentos, estufamento, corrosão, deformação anormal, sinais de contaminação ou outras alterações que possam comprometer sua integridade. A embalagem deve proteger o alimento contra fatores externos capazes de comprometer sua qualidade e segurança.

Além da validade, o consumidor deve observar as informações obrigatórias do rótulo, conforme aplicável, incluindo nome do produto, ingredientes, quantidade, origem, lote, validade, condições de conservação, informações nutricionais, advertências obrigatórias e instruções de preparo ou uso, quando aplicáveis. É importante destacar que estar dentro do prazo de validade não significa, necessariamente, que o produto esteja seguro. Também é necessário verificar se o alimento foi armazenado e conservado adequadamente.

Nos produtos que necessitam de refrigeração, o consumidor deve observar se eles estão efetivamente refrigerados. Essa atenção é especialmente importante para carnes, frango, peixes, leite, queijos, iogurtes, frios, embutidos, alimentos preparados, sanduíches, sobremesas perecíveis e produtos com cremes e recheios. Caso o equipamento aparente estar desligado ou não esteja funcionando adequadamente, a situação deve ser comunicada ao estabelecimento, devendo-se evitar produtos perecíveis que possam ter perdido as condições adequadas de conservação.

Nos produtos congelados, deve-se verificar se permanecem adequadamente congelados. É importante observar a presença de excesso anormal de gelo, embalagens deformadas, sinais de descongelamento, presença de líquido congelado, alterações de aparência ou produtos parcialmente descongelados. Produtos que apresentem evidências de descongelamento e posterior recongelamento devem ser evitados.

Durante as compras, é importante prevenir a contaminação cruzada. Carnes cruas devem ser mantidas separadas de alimentos prontos para consumo, assim como produtos de limpeza devem ser mantidos separados dos alimentos. Uma organização adequada das compras pode começar pelos produtos não perecíveis, mantendo os produtos de limpeza separados dos alimentos, seguida por frutas e hortaliças, produtos refrigerados e, por último, produtos congelados.

Nos alimentos vendidos a granel, o consumidor deve observar se o produto está protegido, se possui recipiente adequado e utensílios próprios, se está protegido contra insetos e poeira, se não é manipulado diretamente pelo público e se possui identificação adequada. Devem ser evitados produtos expostos de maneira que permita contato direto e desnecessário com os consumidores.

Compras em padarias e confeitarias

Nas padarias e confeitarias, o consumidor deve observar as condições de higiene do ambiente, a proteção dos alimentos, a limpeza das vitrines, a conservação adequada dos produtos, a manipulação higiênica, a utilização de utensílios adequados, o controle de temperatura, a ausência de insetos e a separação entre alimentos crus e alimentos prontos.

Na aquisição de pães e produtos de panificação, deve-se observar se estão protegidos, se são manipulados com utensílios adequados e se as vitrines apresentam condições satisfatórias de higiene. Também devem ser observados sinais de mofo, alterações de aparência ou odor. Não devem ser adquiridos produtos que apresentem mofo, odor estranho, aparência anormal ou contaminação aparente.

Bolos, tortas, doces e outros produtos que contenham creme, chantilly, leite, ovos, frutas, recheios ou derivados lácteos merecem atenção especial, pois devem ser mantidos sob condições adequadas de conservação. O consumidor não deve adquirir produtos que apresentem odor anormal, aparência alterada, sinais de deterioração, armazenamento inadequado ou exposição desprotegida.

Frios, queijos e produtos fatiados também exigem atenção especial, principalmente porque passam por manipulação antes de chegar ao consumidor. É importante observar a limpeza do equipamento, a higiene do balcão, as condições de conservação, a proteção do alimento, a manipulação adequada, a identificação e a validade ou informação correspondente.

Os sanduíches e demais alimentos prontos para consumo devem permanecer protegidos. O consumidor deve verificar se estão protegidos contra o contato do público, se são mantidos em condições adequadas de conservação e temperatura, se os utensílios são higienizados, se apresentam aparência normal e se possuem as informações necessárias quando exigidas.

Salgados, refeições, tortas e outros alimentos preparados devem ser mantidos em condições adequadas de conservação. O consumidor deve observar se estão protegidos, se são manipulados adequadamente, se permanecem sob temperatura apropriada, se não apresentam sinais de deterioração e se o equipamento de conservação está funcionando corretamente.

A higiene dos manipuladores é fundamental para evitar contaminações. O consumidor pode observar se há higiene adequada das mãos, manipulação cuidadosa, utilização adequada dos utensílios, proteção dos alimentos e ausência de práticas capazes de contaminar os produtos. É importante lembrar que o uso de luvas não substitui a higiene das mãos, pois luvas contaminadas também podem contaminar os alimentos.

O controle de pragas também é fundamental. O consumidor deve ficar atento à presença de baratas, moscas, ratos, camundongos, fezes, alimentos roídos, insetos dentro das vitrines ou outros sinais de infestação.

Transporte e armazenamento em casa

O consumidor deve evitar deixar alimentos perecíveis no veículo, reduzir o tempo de transporte, evitar exposição ao sol, transportar adequadamente os produtos congelados e levar rapidamente para casa os alimentos refrigerados. Como boa prática, produtos refrigerados e congelados devem ser colocados no carrinho por último.

Ao chegar em casa, os alimentos refrigerados devem ser colocados imediatamente na geladeira e os congelados devem ser colocados imediatamente no freezer. As carnes cruas devem ser mantidas separadas dos alimentos prontos, enquanto os produtos químicos devem ser armazenados longe dos alimentos. As frutas e hortaliças devem receber os procedimentos adequados de higienização antes do consumo.

Ao identificar uma possível irregularidade, o consumidor não deve consumir o alimento quando houver suspeita de deterioração ou contaminação. Quando possível, deve manter o produto, sua embalagem, lote, validade e comprovante de compra. O registro da situação por meio de fotografias também pode auxiliar na identificação da ocorrência.

O consumidor pode informar o estabelecimento, solicitar esclarecimentos e, quando aplicável, buscar uma solução para o problema junto ao Serviço de Atendimento ao Cliente da empresa. Dependendo da situação, também pode procurar o Procon e a Vigilância Sanitária.

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