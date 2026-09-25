Quem é o candidato escolhido por um dos políticos com mais mandatos do país?

Há algo de curioso na política de Cachoeiro de Itapemirim: o atual prefeito conhece os corredores do poder capixaba e de Brasília há mais de seis décadas. Theodorico de Assis Ferraço, hoje aos 88 anos, está em seu quinto mandato à frente da Prefeitura e soma 15 mandatos eletivos ao longo da carreira, colocando seu nome entre os políticos brasileiros com uma das trajetórias eleitorais mais extensas.

E, para a eleição de 2026, Ferraço já escolheu quem quer ver ocupando uma cadeira na Câmara dos Deputados: o deputado estadual e médico Dr. Bruno Resende.

O prefeito explicou por que decidiu apoiar o atual deputado estadual na disputa por uma vaga em Brasília.

“O que importa é que ele foi um excelente deputado estadual, aliás está sendo um excelente deputado estadual, e sendo federal ele tem muito que ajudar Cachoeiro de Itapemirim e todo o Sul do Espírito Santo.”

A escolha ganha um significado particular quando se observa a própria trajetória de Ferraço. Sua primeira eleição para deputado estadual ocorreu ainda nos anos 1960. Depois, passou pela Prefeitura de Cachoeiro, pela Câmara dos Deputados e novamente pela Assembleia Legislativa, até retornar ao comando do município em 2025.

No total, foram sete mandatos como deputado estadual, três como deputado federal e cinco vezes prefeito de Cachoeiro.

O motivo de Ferraço escolher Dr. Bruno Resende

Ao explicar seu apoio, Ferraço foi direto ao relacionar a candidatura de Bruno à necessidade de Cachoeiro voltar a ter um representante diretamente ligado ao município na Câmara Federal.

“O impacto é muito grande, porque nós deixamos de ter um deputado de Cachoeiro, ligado aqui ao Sul. Nós temos excelentes deputados federais, mas ter um deputado aqui de Cachoeiro é prioridade absoluta.”

A referência é também pessoal. Norma Ayub, esposa de Ferraço e atual primeira-dama de Cachoeiro, exerceu mandato de deputada federal e, na visão de Ferraço, desde que saiu faz muita falta em Brasília.

Ferraço também conhece Bruno de outro período da vida política. Os dois foram colegas na Assembleia Legislativa. Segundo o prefeito, a atuação do médico na defesa da saúde foi um dos aspectos que pesaram em sua decisão.

“O Dr. Bruno era incansável na defesa da saúde do Espírito Santo e particularmente do Sul do Estado.”

A relação com a saúde aparece novamente quando Ferraço fala sobre o Hospital do Câncer de Cachoeiro, obra que está sendo realizada pelo Hospital Evangélico com recursos próprios e dos governos estadual e federal.

Segundo o prefeito, Bruno participou das articulações pela busca de recursos para o projeto ainda antes de exercer o mandato de deputado estadual. “Nós confiamos muito que ele vai ser um fiscalizador e vai ser um defensor da conclusão e do término dessa obra.”

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui