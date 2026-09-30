Real Time confirma governador Ricardo com 47% dos votos válidos

O governador do Estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), está com 47% das intenções de voto do eleitorado capixaba para as eleições do domingo. É o que revela a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira (30), em todo o Brasil.

No cenário estimulado, somente com votos válidos de primeiro turno, o desempenho de Ricardo, ao conquistar 47% da preferência do eleitor, reforça o levantamento publicado pela Revista Veja, em que o Espírito Santo é um dos doze estados em que as eleições podem ser decididas em primeiro turno, já no próximo domingo, dia 4 de outubro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

No cenário estimulado, o governador Ricardo lidera, com Lorenzo Pazolini (Republicanos) na segunda colocação, com 39%, e Helder Salomão (PT), com 14%.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados, Ricardo também está em primeiro na preferência dos capixabas com 24% dos votos, seguido por Pazolini 18% e Helder 10%. Outros 3%, enquanto 8% disseram votar Branco/Nulo e Não sabe/Não respondeu foram 37%.

Segundo turno

O Instituto Real Time Big Data Pesquisas também simulou cenários de segundo turno. Considerando apenas os votos válidos, no cenário um Ricardo conquistou 54% dos votos, enquanto Pazolini registra 46%.

Noutro cenário, quando a disputa é com o candidato do PT, Ricardo vence com 70% e Helder faz 30%.

Contratada pela TV 3 Poderes Mídia e Comunicação Ltda / 3 Poderes e registrada no TSE sob o nº ES-01627/2026, a pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 pessoas nos dias 25, 26, 27, 28 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.