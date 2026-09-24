Reconhecimento facial ajuda a prender mais de 900 pessoas no Espírito Santo

Câmeras equipadas com reconhecimento facial já ajudaram as forças de segurança a localizar e prender 901 pessoas procuradas pela Justiça no Espírito Santo. O balanço, atualizado nesta quarta-feira (23), reúne detenções realizadas desde junho de 2025.

A tecnologia identifica pessoas com mandados de prisão em aberto a partir das imagens captadas pelas câmeras de monitoramento. Após um alerta, as equipes conferem os dados antes de realizar a abordagem.

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Das 901 detenções, a Polícia Militar realizou 611. O SEI/SUPIC contabilizou outras 186. Guardas municipais de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e São Mateus também participaram das capturas.

Entre os crimes relacionados aos mandados estão tráfico de drogas, com 186 casos, roubo, com 171, e homicídio, com 103. O levantamento ainda registra 36 casos de estupro e 49 de furto. Outros 239 mandados estavam relacionados à pensão alimentícia.

Somente tráfico, roubo, homicídio e estupro somam 496 detenções, aproximadamente 55% de todas as prisões feitas com auxílio da tecnologia.

A prisão de número 900 ocorreu na terça-feira (22), no Terminal de Itaparica, em Vila Velha. Uma mulher de 35 anos, procurada após condenação por lesão corporal, roubo e furto qualificado, foi identificada pelas câmeras e abordada pela Polícia Militar.

Após a confirmação do mandado, ela foi levada à Delegacia Regional de Vila Velha e posteriormente encaminhada ao sistema prisional.

Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, o resultado reforça o uso da tecnologia como apoio às operações policiais e à localização de pessoas procuradas pela Justiça.

O sistema funciona integrado ao Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) e às forças responsáveis pelas abordagens.

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