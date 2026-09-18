Sacola com cocaína e crack é encontrada enterrada em Cachoeiro

Uma sacola com sete pinos de possível cocaína e seis pedras de possível crack foi encontrada enterrada em um barranco no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada na manhã de quinta-feira (17).

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe fazia patrulhamento pela Rua Tércio Amorim Pinheiro quando percebeu dois homens em um ponto conhecido, conforme o registro da ocorrência, pelo movimento relacionado ao tráfico de drogas.

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Ao notarem a aproximação da viatura, os dois seguiram em direções diferentes e se afastaram do local. Os guardas realizaram a abordagem e fizeram buscas, mas não encontraram drogas ou outros materiais proibidos com eles.

A equipe decidiu então verificar as proximidades. Durante as buscas, os agentes encontraram uma sacola enterrada em um barranco.

Dentro dela estavam sete pinos com material suspeito de ser cocaína e seis pedras que, segundo a ocorrência, aparentavam ser crack.

Como nada foi encontrado com os dois abordados, eles foram liberados. A Guarda Municipal levou o material encontrado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ), onde a ocorrência teve continuidade.

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