Secretaria de Saúde de Alegre faz prestação de contas nesta quarta (30)

Os moradores de Alegre poderão conhecer de perto os dados, resultados e a aplicação dos recursos públicos destinados à saúde municipal. A Prefeitura realiza, nesta quarta-feira (30), uma audiência pública para apresentar a prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2026.

A Secretaria Executiva de Saúde (SESA) conduzirá a apresentação a partir das 14h, na Câmara Municipal de Alegre. A população poderá participar presencialmente ou acompanhar a transmissão ao vivo pelo YouTube.

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Durante a audiência, a gestão municipal apresentará informações relacionadas às ações desenvolvidas e aos resultados alcançados pela Saúde no período.

A prestação de contas também permitirá que os moradores acompanhem como o município aplicou os recursos públicos destinados ao setor durante o segundo quadrimestre deste ano.

Segundo a Prefeitura de Alegre, a iniciativa busca fortalecer a transparência da gestão e ampliar o acompanhamento da população sobre as ações e os investimentos realizados na saúde municipal.

Como acompanhar a audiência

A Audiência Pública de Prestação de Contas da Saúde acontece no dia 30 de setembro, às 14h, na Câmara Municipal de Alegre.

Quem não puder comparecer presencialmente terá a opção de acompanhar a apresentação ao vivo pelo YouTube.

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