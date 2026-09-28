Secretaria de Saúde de Alegre faz prestação de contas nesta quarta (30)
Alegre realiza audiência pública da Saúde nesta quarta (30), às 14h. Prestação de contas terá participação presencial e transmissão online.
Os moradores de Alegre poderão conhecer de perto os dados, resultados e a aplicação dos recursos públicos destinados à saúde municipal. A Prefeitura realiza, nesta quarta-feira (30), uma audiência pública para apresentar a prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2026.
A Secretaria Executiva de Saúde (SESA) conduzirá a apresentação a partir das 14h, na Câmara Municipal de Alegre. A população poderá participar presencialmente ou acompanhar a transmissão ao vivo pelo YouTube.
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Durante a audiência, a gestão municipal apresentará informações relacionadas às ações desenvolvidas e aos resultados alcançados pela Saúde no período.
A prestação de contas também permitirá que os moradores acompanhem como o município aplicou os recursos públicos destinados ao setor durante o segundo quadrimestre deste ano.
Segundo a Prefeitura de Alegre, a iniciativa busca fortalecer a transparência da gestão e ampliar o acompanhamento da população sobre as ações e os investimentos realizados na saúde municipal.
Como acompanhar a audiência
A Audiência Pública de Prestação de Contas da Saúde acontece no dia 30 de setembro, às 14h, na Câmara Municipal de Alegre.
Quem não puder comparecer presencialmente terá a opção de acompanhar a apresentação ao vivo pelo YouTube.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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