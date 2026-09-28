Semana começa com tempo firme e calor no Espírito Santo; veja a previsão

A semana começa com sol, tempo firme e temperaturas elevadas em todo o Espírito Santo nesta segunda-feira (28). A previsão indica predomínio de poucas nuvens e ausência de chuva nas regiões capixabas.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), um sistema de alta pressão continua atuando sobre o Estado. Essa condição dificulta a formação de nuvens de chuva e favorece a manutenção do tempo estável.

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Durante a tarde, o calor ganha intensidade. As temperaturas permanecem altas em todas as regiões, com destaque para áreas do Sul e Noroeste, onde os termômetros tendem a registrar os valores mais elevados.

A previsão também indica temperaturas altas em municípios das regiões de Cachoeiro de Itapemirim e Montanha, que estão entre as áreas capixabas com potencial para registrar algumas das maiores máximas neste período.

Na Grande Vitória, o cenário também será de sol e calor, sem indicação de chuva ao longo desta segunda-feira. O tempo permanece aberto durante grande parte do dia.

A condição de estabilidade deve continuar nesta terça-feira (29). Uma massa de ar seco associada ao sistema de alta pressão continuará dificultando a formação de nuvens de chuva no Espírito Santo.

A tendência para os próximos dias é de aumento gradual das temperaturas. Algumas áreas do Estado podem superar os 35°C ao longo da semana, principalmente no interior.

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