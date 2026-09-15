Sérgio Meneguelli não comparece a sabatina com candidatos ao Senado no ES

O deputado estadual Sérgio Meneguelli (PSD), candidato ao Senado pelo Espírito Santo, não compareceu à sabatina promovida por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta terça-feira (15), frustrando seus eleitores.

A entrevista fazia parte da série de conversas com candidatos ao Senado que aparecem entre os mais bem colocados nas pesquisas eleitorais divulgadas no Estado. Segundo as informações apresentadas, Meneguelli não justificou a ausência no bate-papo.

Leia também: Dignidade humana e tempo para famílias, aponta Contarato ao defender fim da Escala 6×1

Ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli cumpre o primeiro mandato como deputado estadual e disputa uma das duas vagas do Espírito Santo no Senado.

As sabatinas começaram na segunda-feira (14), com a participação de Renato Casagrande (PSD) e Evair de Melo (Republicanos).

A programação segue ao longo da semana com outros candidatos convidados pelos veículos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui