Setor de rochas amplia ofensiva internacional e busca novos compradores
Setor brasileiro de rochas naturais amplia atuação internacional com ações na Europa, Ásia e Oriente Médio e busca novos compradores.
O setor brasileiro de rochas naturais vai intensificar a busca por novos mercados internacionais com uma agenda de ações na Europa, Ásia e Oriente Médio. A estratégia inclui rodadas de negócios, atração de compradores ao Brasil e estudos voltados à expansão comercial.
O novo pacote foi apresentado pela Associação Brasileira de Rochas Naturais, a Centrorochas, por meio do projeto It’s Natural – Brazilian Natural Stone, e recebeu aprovação da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a ApexBrasil.
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As iniciativas serão desenvolvidas ao longo dos próximos cinco meses e terão foco na aproximação entre empresas brasileiras e compradores internacionais.
Somente nas ações que já contam com metas definidas, o setor espera atrair 65 novos compradores. Serão 20 participantes em uma rodada de negócios na Polônia, 25 adicionais na Marmomac Brasil e outros 20 durante a Xiamen Stone Fair, na China.
Setor busca reduzir dependência de mercados
A estratégia ganha força diante do aumento das tarifas norte-americanas sobre parte das rochas naturais brasileiras.
Em 2025, os Estados Unidos concentraram 53,5% do valor exportado pelo setor brasileiro, com US$ 795 milhões em compras.
Apesar da busca por novos destinos, o mercado norte-americano continuará no centro das ações do setor. A proposta é ampliar a presença em outros países sem reduzir as iniciativas de promoção e defesa comercial nos Estados Unidos.
O movimento também dá continuidade a estudos, missões internacionais e ações de inteligência comercial que já vinham identificando mercados com potencial para receber produtos brasileiros.
Com a nova etapa, a estratégia passa da prospecção para uma atuação mais voltada à geração efetiva de negócios.
“Já fizemos um trabalho importante de inteligência e prospecção para identificar onde estão as oportunidades para a rocha natural brasileira. Agora é hora de transformar esse conhecimento em negócios. A aprovação dessas ações nos permite acelerar a aproximação entre nossas empresas e novos compradores, ampliando os canais de acesso a mercados que já vinham sendo trabalhados. Diversificar é criar mais alternativas comerciais para as empresas brasileiras” afirma Tales Machado, presidente da Centrorochas.
Investimento chega a R$ 1,9 milhão
O novo pacote acrescenta R$ 1,9 milhão ao projeto setorial. Desse total, R$ 1,76 milhão serão aportados pela ApexBrasil e R$ 142,8 mil correspondem à contrapartida da Centrorochas.
Os recursos serão direcionados a ações comerciais, promoção de imagem e inteligência de mercado.
A Polônia será um dos primeiros mercados a receber uma ação mais ampla. Após estudos e uma missão prospectiva, o país sediará, em janeiro de 2027, uma rodada com 15 empresas brasileiras e 20 compradores internacionais.
O foco será principalmente em representantes da Europa Central e Oriental.
A programação prevê reuniões comerciais e visitas técnicas. A expectativa é realizar até 300 encontros empresariais, com potencial de US$ 8,5 milhões em negócios durante a ação e outros US$ 130 milhões nos 12 meses seguintes.
Dubai entra na agenda internacional
Antes da rodada na Polônia, o setor participará da Big 5 Dubai, no dia 24 de novembro.
A presença busca ampliar a visibilidade das rochas naturais brasileiras no Oriente Médio e fortalecer o relacionamento com compradores, especificadores e parceiros da região.
Em março de 2027, a estratégia terá duas frentes simultâneas: trazer compradores ao Brasil e ampliar a presença das empresas nacionais na Ásia.
Na Marmomac Brasil 2027, programada para os dias 2, 3 e 4 de março, serão recebidos 33 compradores internacionais.
Desse total, oito já estavam previstos inicialmente e outros 25 foram incorporados após a aprovação do novo pacote.
A iniciativa também reunirá 25 empresas brasileiras e poderá gerar até 825 encontros de negócios.
A estimativa aponta potencial de US$ 45,5 milhões em vendas durante o evento e nos 12 meses seguintes.
Os compradores também participarão de visitas técnicas para conhecer a capacidade produtiva nacional e a variedade de materiais disponíveis no país.
China será porta de entrada para compradores asiáticos
Duas semanas depois, nos dias 17 e 18 de março, a estratégia chegará à Xiamen Stone Fair, na China.
Durante a feira, 20 compradores internacionais serão conectados aos expositores brasileiros.
A rodada poderá gerar até 480 encontros empresariais, com potencial de US$ 42 milhões em negócios durante o evento e ao longo dos 12 meses seguintes.
A prospecção vai mirar mercados como Vietnã, Coreia do Sul, Malásia, Tailândia, Singapura, Japão, Taiwan, Índia e Turquia.
A feira chinesa será usada como plataforma para ampliar a presença comercial brasileira em diferentes países da região.
Inteligência de mercado entra na estratégia
Além da atração de novos compradores, o setor também pretende identificar mercados que já utilizam rochas brasileiras, mas recebem os produtos por meio de terceiros.
A estratégia busca encurtar essas cadeias comerciais e ampliar as vendas diretas de produtos de maior valor agregado.
Na Europa, esse movimento também leva em conta as perspectivas relacionadas ao Acordo Mercosul-União Europeia.
Entre as iniciativas previstas está um estudo sobre possíveis impactos do acordo para o setor, considerando competitividade, redução de barreiras tarifárias e efeitos sobre a indústria brasileira.
A Centrorochas também participará, entre os dias 12 e 16 de outubro, de uma Plenária Setorial organizada pela ApexBrasil, em Bruxelas.
A programação reunirá oito setores para discutir estratégias voltadas à ampliação da presença brasileira no mercado europeu.
Coreia do Sul também está no radar
Na Ásia, a Coreia do Sul aparece entre os mercados analisados.
O setor identificou fluxos indiretos de produtos brasileiros que passam por processamento ou comercialização em outros países antes de chegar ao consumidor final.
A proposta é aprofundar esse levantamento e identificar possibilidades de acesso mais direto para os exportadores brasileiros.
A estratégia também envolve questões logísticas.
Em reunião técnica com a ApexBrasil, a Centrorochas propôs cruzar os mercados de maior potencial comercial com as rotas disponíveis para avaliar alternativas de transporte mais competitivas.
A discussão também incluiu a possibilidade de articulação com armadores, levando em conta a demanda conjunta de diferentes setores exportadores.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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