Ventos costeiros mantêm tempo instável e chuva no Espírito Santo
Mesmo com o deslocamento da frente fria para o sul da Bahia, ventos marítimos mantêm muitas nuvens e previsão de chuva em grande parte do Espírito Santo.
A frente fria se desloca em direção ao sul da Bahia nesta segunda-feira, mas o tempo continua instável em boa parte do Espírito Santo. Ventos de sul e sudeste, que chegam do mar, mantêm muitas nuvens e favorecem a ocorrência de chuva.
A previsão indica chuva no litoral capixaba e nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória, Nordeste e em áreas do extremo Norte do Estado. As precipitações devem ocorrer de forma rápida em alguns momentos.
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Já na Região Noroeste, o céu permanece nublado, porém sem previsão de chuva. As temperaturas não apresentam grandes mudanças nas regiões capixabas.
Grande Vitória pode ter chuva rápida
Na Grande Vitória, o dia terá muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns períodos. As temperaturas ficam entre 18 °C e 25 °C. Em Vitória, os termômetros também variam de 18 °C a 25 °C.
Sul e Região Serrana terão tempo instável
Na Região Sul, a previsão aponta muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 21 °C e 25 °C. Nas áreas altas, ficam entre 17 °C e 24 °C.
Na Região Serrana, o cenário será semelhante. Nas áreas menos elevadas, os termômetros marcam entre 19 °C e 24 °C. Nas partes mais altas, a mínima será de 17 °C, com máxima de 23 °C.
Norte e Nordeste também têm previsão de chuva
Na Região Norte, muitas nuvens e chuva rápida podem aparecer ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 19 °C e 28 °C.
Na Região Nordeste, a previsão também indica muitas nuvens e chuva passageira em alguns momentos, com mínima de 20 °C e máxima de 25 °C.
Noroeste fica sem chuva
A Região Noroeste terá céu nublado, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 19 °C e 30 °C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros ficam entre 18 °C e 27 °C.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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