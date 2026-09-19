Tecnologia ajuda polícia a encontrar motocicleta com restrição em Ibatiba

O Sistema Integrado de Monitoramento de Câmeras do Município de Ibatiba, recentemente colocado em pleno funcionamento, auxiliou a Polícia Militar na localização de uma motocicleta que apresentava restrição de furto/roubo.

Após o sistema emitir um alerta, o COPOM acionou uma equipe policial, que iniciou buscas e localizou o veículo em um posto de combustíveis na Avenida Maria Andreazza.

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O condutor informou que a motocicleta pertence à sua esposa e que, após recuperar o veículo, a família já havia procurado a Polícia Civil para regularizar a situação. Entretanto, a restrição ainda permanecia ativa no sistema.

Após a confirmação da documentação, o condutor foi encaminhado à autoridade policial competente para os procedimentos cabíveis, e a motocicleta foi removida para o pátio autorizado pelo Detran.

A ocorrência reforça a importância do Sistema Integrado de Monitoramento como ferramenta de apoio à atuação policial, permitindo maior agilidade na identificação de veículos com restrições e contribuindo para o fortalecimento da segurança pública em Ibatiba.

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