Tempo fica instável no Sul do Espírito Santo com chance de chuva
A mudança no clima acontece com a atuação de ventos úmidos.
A previsão do tempo indica instabilidade no Sul do Espírito Santo, com possibilidade de chuva e presença de muitas nuvens nos próximos dias. Em Cachoeiro de Itapemirim, o cenário aponta para temperaturas mais amenas e períodos de chuva.
A mudança no clima acontece com a atuação de ventos úmidos, que favorecem a formação de nuvens carregadas em diferentes áreas do estado.
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Em Cachoeiro, a previsão aponta céu nublado e possibilidade de chuva ao longo do dia. As temperaturas devem ficar mais baixas, com mínima próxima de 16 °C e máxima entre 20 °C e 23 °C.
Na sexta-feira (18), o tempo continua instável, com períodos de chuva e variação de nebulosidade na região.
Outras cidades do Sul capixaba, como Marataízes, Itapemirim, Piúma, Anchieta, Presidente Kennedy, Vargem Alta, Castelo, Mimoso do Sul e Alegre, também devem registrar momentos de maior nebulosidade e possibilidade de chuva passageira.
A tendência para o fim de semana é de redução da instabilidade em parte da região, mas o céu ainda deve apresentar variação de nuvens e chance de pancadas isoladas.
Em Cachoeiro e nas demais cidades do Sul do Espírito Santo, o período deve ser marcado por manhãs mais frescas e temperaturas abaixo do padrão dos últimos dias, com possibilidade de chuva em alguns momentos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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