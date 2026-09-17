Chuva adia o Marataízes em Ação; evento terá nova data com atendimentos gratuitos

Devido às condições climáticas, com chuva persistente nesta quinta-feira, 17 de setembro, a Prefeitura de Marataízes adiou a 18ª edição do Mutirão de Serviços Marataízes em Ação que aconteceria na Praça da Barra. A ação será realizada no mesmo local na próxima quinta-feira, 24 de setembro, das 8h às 14h.

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Confira abaixo alguns dos serviços disponíveis:

Auriculoterapia;

Testes rápidos;

Vacinação contra raiva para pets;

Vacinação humana;

Teste de glicemia;

Verificação de pressão arterial;

Exame para detecção de câncer de boca;

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

Solicitação de emissão gratuita de certidões;

Técnico para dúvidas e atendimento;

Alistamento Militar;

Atendimentos do SINE;

Cursos Qualificar ES;

Carteirinha de transporte para idoso e PCD;

Protocolo Geral para registrar situações do bairro;

Limpeza das vias;

Trabalho integrado nas residências com orientações sobre arboviroses;

Tratamento/eliminação de possíveis criadouros de mosquitos.

A distribuição de senhas para confecção de RG está suspensa até 29 de outubro, após o segundo turno das eleições, por orientação do Ministério Público.

Iniciado em maio pelo bairro Acapulco, o Mutirão de Serviços Marataízes em Ação já passou também pelo Pontal, Belo Horizonte, Santa Tereza, Pedrolândia, Boa Vista do Sul, Jacarandá, Fazendinha Canaã, Filemon Tenório, Lagoa Dantas, Santa Rita, Imburi, Brejo dos Patos, Cidade Nova, Lagoa Funda, Capinzal e Praia dos Cações.

A Prefeitura de Marataízes está sempre próxima ao cidadão e levando serviços de qualidade a quem mais precisa.

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