Tempo vira no Espírito Santo e Inmet alerta para chuva forte, ventos e granizo

O Espírito Santo pode registrar chuva nesta segunda-feira (28), enquanto um alerta de tempestade chama atenção para condições de tempo severo, com possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento e queda de granizo.

O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começou às 8h53 e permanece válido até as 23h59 desta segunda. O grau de severidade informado é de “perigo potencial”.

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Segundo o alerta, a chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou alcançar acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem atingir entre 40 e 60 km/h. Também existe possibilidade de queda de granizo.

Para o Espírito Santo, a previsão do Inmet desta segunda-feira indica muitas nuvens na faixa leste da Região Sudeste e possibilidade de chuva isolada no Sul capixaba.

Alerta aponta riscos durante tempestade

Entre os riscos associados às condições previstas estão interrupções no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. O Inmet classifica esses riscos como baixos dentro do aviso de perigo potencial.

Durante rajadas de vento, a orientação é evitar abrigo embaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Os motoristas também não devem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra recomendação é evitar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante a tempestade.

Em caso de emergência, os capixabas podem procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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