“Ter um deputado de Cachoeiro é prioridade”, diz Ferraço ao declarar apoio a Bruno Resende

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico de Assis Ferraço, declarou que Dr. Bruno Resende é seu candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Em entrevista, o prefeito destacou a importância de Cachoeiro voltar a contar com um representante diretamente ligado ao município e ao Sul do Espírito Santo na Câmara Federal.

Segundo Ferraço, a saída de Norma Ayub da Câmara Federal deixou uma lacuna para a região. Atual primeira-dama de Cachoeiro e esposa do prefeito, Norma exerceu mandato de deputada federal e, durante sua atuação em Brasília, destinou recursos para o município e outras cidades do Sul do Estado.

Ferraço ressaltou que, embora o Espírito Santo tenha outros deputados federais, considera importante que Cachoeiro tenha um representante com ligação direta com o município.

“O impacto é muito grande, porque nós deixamos de ter um deputado aqui de Cachoeiro, ligado aqui ao Sul. Nós temos excelentes deputados federais, mas ter um deputado aqui de Cachoeiro é prioridade absoluta. É importante para o município”, afirmou.

Ao explicar a escolha por Bruno Resende, Ferraço destacou a atuação do atual deputado estadual, especialmente na área da saúde.

“O que importa é que ele foi um excelente deputado estadual, aliás está sendo um excelente deputado estadual, e sendo federal ele tem muito que ajudar Cachoeiro de Itapemirim e todo o Sul do Espírito Santo”, disse.

Ferraço também lembrou o período em que foi colega de Bruno na Assembleia Legislativa do Espírito Santo e destacou a atuação do deputado na defesa da saúde.

“O Dr. Bruno era incansável na defesa da saúde do Espírito Santo e particularmente do Sul do Estado. Então a sua luta vai ser muito mais importante agora como deputado federal, que pode ajudar todo o Sul do Espírito Santo e todo o Espírito Santo, particularmente Cachoeiro de Itapemirim”, afirmou.

Durante a entrevista, o prefeito também relacionou a atuação de Bruno ao projeto do Hospital do Câncer de Cachoeiro. Segundo Ferraço, antes mesmo de exercer mandato eletivo, Bruno participou, ao lado de Jathir Moreira, do Hospital Evangélico, de articulações em Brasília em busca de recursos para o hospital.

Ferraço afirmou ainda que espera que Bruno, caso eleito, atue na busca de recursos para o município e para outras áreas do Estado.

“Eu quero que ele seja eleito deputado e ajude a todo o Espírito Santo, muito particularmente aqui em Cachoeiro de Itapemirim, trazendo recursos para a prefeitura, para o seu desenvolvimento e para o bem-estar da nossa gente, e que melhore a saúde de Cachoeiro de Itapemirim.”

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