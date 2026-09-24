Tour por Cachoeiro transforma história em experiência para aprendizes
Atividade reuniu aprendizes em Serviços Administrativos em um tour por cinco patrimônios culturais e históricos de Cachoeiro de Itapemirim.
Em Cachoeiro de Itapemirim, aprendizes em Serviços Administrativos do Senac Espírito Santo foram envolvidos, recentemente, em uma atividade pedagógica que conectou os atrativos culturais e históricos da principal cidade da Região Sul à evolução do mundo do trabalho, bem como da sociedade.
Realizada nos dias 14 e 15 de setembro, a ação consistiu em um tour por cinco patrimônios de Cachoeiro, todos abertos à visitação. De acordo com a instrutora da turma, Micheline Bernabé, o objetivo foi transformar conhecimento em experiência.
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Segundo ela, a Casa de Cultura Roberto Carlos, por exemplo, proporcionou aos alunos um mergulho na memória afetiva, na identidade local e no impacto e na influência artística de Cachoeiro no Brasil e no mundo.
“Na Casa dos Braga, no Palácio Bernardino Monteiro e na Biblioteca Pública Municipal ‘Major Walter dos Santos Paiva’, refletimos sobre a força da comunicação, a circulação das ideias e como as formas de registrar e transmitir informações mudaram drasticamente ao longo das décadas. Além disso, os estudantes aprenderam um pouco mais sobre arquivamento e organização de documentos”, explica Micheline.
A instrutora ressalta, ainda, que o Museu Ferroviário Domingos Lage, também incluso no tour, foi um verdadeiro laboratório vivo para os aprendizes, que puderam entender como, muito antes da era digital e dos computadores, a ferrovia já operava sistemas complexos de logística, fluxos de atendimento, arquivamento e rotinas de escritório na ponta do lápis.
“Ver os alunos relacionando a história do município aos processos administrativos modernos mostra que aprender vai muito além dos manuais”, destaca.
Um dos jovens da turma que reforçam a avaliação de Micheline é o estudante Caleb Demarce. “Achei a experiência incrível. Foi ótimo conhecer lugares onde meus pais já estiveram e saber como as coisas funcionavam antes da internet. Percebi que o passado ainda tem influência no presente”, afirma ele.
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