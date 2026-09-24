Tour por Cachoeiro transforma história em experiência para aprendizes

Em Cachoeiro de Itapemirim, aprendizes em Serviços Administrativos do Senac Espírito Santo foram envolvidos, recentemente, em uma atividade pedagógica que conectou os atrativos culturais e históricos da principal cidade da Região Sul à evolução do mundo do trabalho, bem como da sociedade.

Realizada nos dias 14 e 15 de setembro, a ação consistiu em um tour por cinco patrimônios de Cachoeiro, todos abertos à visitação. De acordo com a instrutora da turma, Micheline Bernabé, o objetivo foi transformar conhecimento em experiência.

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Segundo ela, a Casa de Cultura Roberto Carlos, por exemplo, proporcionou aos alunos um mergulho na memória afetiva, na identidade local e no impacto e na influência artística de Cachoeiro no Brasil e no mundo.

“Na Casa dos Braga, no Palácio Bernardino Monteiro e na Biblioteca Pública Municipal ‘Major Walter dos Santos Paiva’, refletimos sobre a força da comunicação, a circulação das ideias e como as formas de registrar e transmitir informações mudaram drasticamente ao longo das décadas. Além disso, os estudantes aprenderam um pouco mais sobre arquivamento e organização de documentos”, explica Micheline.

A instrutora ressalta, ainda, que o Museu Ferroviário Domingos Lage, também incluso no tour, foi um verdadeiro laboratório vivo para os aprendizes, que puderam entender como, muito antes da era digital e dos computadores, a ferrovia já operava sistemas complexos de logística, fluxos de atendimento, arquivamento e rotinas de escritório na ponta do lápis.



“Ver os alunos relacionando a história do município aos processos administrativos modernos mostra que aprender vai muito além dos manuais”, destaca.



Um dos jovens da turma que reforçam a avaliação de Micheline é o estudante Caleb Demarce. “Achei a experiência incrível. Foi ótimo conhecer lugares onde meus pais já estiveram e saber como as coisas funcionavam antes da internet. Percebi que o passado ainda tem influência no presente”, afirma ele.

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