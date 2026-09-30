Trabalhadores da educação de cidade capixaba anunciam greve; veja quando começa
Categoria aprovou a saída do estado de greve e definiu horários para o início da paralisação nos turnos matutino, vespertino e integral.
Os trabalhadores da Rede Municipal de Educação de Aracruz decidiram entrar em greve a partir desta sexta-feira (2). A decisão foi divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindupes).
Segundo o sindicato, a categoria deliberou pela saída do estado de greve e aprovou a deflagração da paralisação dos profissionais da educação do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O início do movimento ocorrerá em horários diferentes, conforme o turno de trabalho. Para os profissionais do turno matutino, a greve começa às 7h. No turno vespertino, o início está marcado para as 13h.
Já para os trabalhadores que atuam no turno integral, a paralisação começa às 7h30, conforme o comunicado divulgado pela entidade sindical.
O Sindupes orientou os profissionais da educação a acompanharem os canais oficiais da entidade para novas informações e atualizações sobre o movimento.
O comunicado divulgado pelo sindicato não detalha, na publicação, quais serviços serão afetados nem informa uma data prevista para o encerramento da greve.
Leia também: R$ 1 mi em multas: plataformas de petróleo no ES entram na mira do MPF
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726