Trabalhadores da educação de cidade capixaba anunciam greve; veja quando começa

Os trabalhadores da Rede Municipal de Educação de Aracruz decidiram entrar em greve a partir desta sexta-feira (2). A decisão foi divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindupes).

Segundo o sindicato, a categoria deliberou pela saída do estado de greve e aprovou a deflagração da paralisação dos profissionais da educação do município.

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O início do movimento ocorrerá em horários diferentes, conforme o turno de trabalho. Para os profissionais do turno matutino, a greve começa às 7h. No turno vespertino, o início está marcado para as 13h.

Já para os trabalhadores que atuam no turno integral, a paralisação começa às 7h30, conforme o comunicado divulgado pela entidade sindical.

O Sindupes orientou os profissionais da educação a acompanharem os canais oficiais da entidade para novas informações e atualizações sobre o movimento.

O comunicado divulgado pelo sindicato não detalha, na publicação, quais serviços serão afetados nem informa uma data prevista para o encerramento da greve.

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