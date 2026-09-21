TRE-ES inicia preparação das urnas eletrônicas para as Eleições 2026

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) iniciou nesta segunda-feira (21), a preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas no 1º turno das Eleições 2026. No Estado, cerca de 10.790 equipamentos, incluindo a contingência, passarão pelo procedimento. Somente na capital, 856 máquinas serão preparadas. A geração das mídias que serão inseridas nas urnas, bem como a carga e lacração dos equipamentos ocorreram em cerimônia pública, em todas as zonas eleitorais do Espírito Santo.

Os trabalhos tiveram início com a geração das mídias com os sistemas eleitorais e dados do eleitorado e das candidaturas. As mídias são dispositivos semelhantes a pen drives, em que são gravadas as informações necessárias para o funcionamento das urnas. Na sequência, os dados das mídias são inseridos nas máquinas (procedimento de carga) correspondentes a cada seção eleitoral. Nessa etapa, as urnas também passam por um teste de funcionamento, sendo posteriormente lacradas para a votação.

A lacração das urnas é feita com selos produzidos pela Casa da Moeda para garantir a integridade dos sistemas e arquivos instalados. Os lacres são assinados pela juíza ou juiz eleitoral ou pela chefia do cartório.

Antes de serem utilizados na preparação das urnas, os sistemas eleitorais, responsáveis por automatizar o processo eleitoral nos equipamentos, foram assinados e lacrados durante cerimônia realizada no último dia 4, no TSE, em Brasília. Na solenidade, foram realizadas as assinaturas digitais do arquivo que reúne os resumos digitais dos sistemas eleitorais, identificações únicas que permitem atestar a autenticidade dos programas desenvolvidos pela Justiça Eleitoral.

Os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação estão dispostos na Resolução nº 23.673/2021, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), alterada pela Resolução TSE nº 23.758/2026, bem como na Resolução TRE-ES nº 51/2026 e no Edital nº 1367/2026. A lista das cerimônias de geração das mídias e preparação das urnas pode ser conferida aqui.

A previsão é que a atividade seja concluída até 2 de outubro, antevéspera do pleito.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui