Tsunami meteorológico é confirmado em Santa Catarina

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de um tsunami meteorológico nesta segunda-feira (21). O fenômeno é caracterizado por uma alteração rápida e expressiva do nível do mar provocada por condições atmosféricas.

Apesar do nome, o tsunami meteorológico tem uma origem diferente dos tsunamis mais conhecidos, associados principalmente a terremotos e deslocamentos no fundo do oceano.

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O que é um tsunami meteorológico?

Também conhecido como meteotsunami, o tsunami meteorológico pode ocorrer quando temos alterações significativas e repentinas na pressão atmosférica, além da ocorrência de rajadas intensas que provocam perturbações sobre a superfície do mar.

Em certas condições, essas perturbações podem gerar oscilações que se propagam pela água e provocam uma rápida elevação do nível do mar ao atingir a costa.

O comportamento pode lembrar o de um tsunami de origem sísmica, com avanço repentino da água sobre a faixa costeira, mas o mecanismo responsável pela formação é atmosférico.

Impactos em Santa Catarina

O fenômeno atingiu áreas do Litoral Sul de Santa Catarina, com registros em Jaguaruna, Imbituba e Laguna. De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, a elevação repentina do nível do mar provocou alagamentos, acúmulo de água e areia em vias, danos em edificações e o arrastamento de embarcações.

Com informações da Climatempo.

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