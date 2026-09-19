VÍDEO | Fogo no mar? Clarão avermelhado intriga moradores na Barra de Itapemirim

Um clarão avermelhado registrado no horizonte da Barra de Itapemirim, em Marataízes, chamou a atenção de moradores e de quem passava pela região.

No começo, banhistas acreditaram se tratar de um possível incêndio no mar, como se uma embarcação estivesse em chamas à distância.

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A explicação, porém, está relacionada a um efeito óptico provocado pela atmosfera, causado pela forma como a luz atravessa camadas de ar com temperaturas diferentes sobre o oceano.

VÍDEO: @marataizesonline

Como o fenômeno acontece?

Quando a luz do Sol passa por essas diferentes camadas da atmosfera, os raios podem sofrer desvios. Esse processo é conhecido como refração atmosférica.

Com isso, a imagem próxima ao horizonte pode aparecer achatada, alongada ou distorcida, criando uma faixa intensa de tons avermelhados e alaranjados.

Dependendo das condições, o efeito pode lembrar chamas sobre a linha d’água e provocar a impressão de que há fogo no oceano.

Fenômenos desse tipo podem estar associados a miragens atmosféricas, como o chamado efeito Fata Morgana, que altera a aparência de objetos ou da própria linha do horizonte.

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