VÍDEO | Fogo no mar? Clarão avermelhado intriga moradores na Barra de Itapemirim
Registro feito em Marataízes mostrou uma faixa avermelhada no horizonte que lembrava chamas, mas a explicação está ligada à refração da luz na atmosfera.
Um clarão avermelhado registrado no horizonte da Barra de Itapemirim, em Marataízes, chamou a atenção de moradores e de quem passava pela região.
No começo, banhistas acreditaram se tratar de um possível incêndio no mar, como se uma embarcação estivesse em chamas à distância.
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A explicação, porém, está relacionada a um efeito óptico provocado pela atmosfera, causado pela forma como a luz atravessa camadas de ar com temperaturas diferentes sobre o oceano.
Como o fenômeno acontece?
Quando a luz do Sol passa por essas diferentes camadas da atmosfera, os raios podem sofrer desvios. Esse processo é conhecido como refração atmosférica.
Com isso, a imagem próxima ao horizonte pode aparecer achatada, alongada ou distorcida, criando uma faixa intensa de tons avermelhados e alaranjados.
Dependendo das condições, o efeito pode lembrar chamas sobre a linha d’água e provocar a impressão de que há fogo no oceano.
Fenômenos desse tipo podem estar associados a miragens atmosféricas, como o chamado efeito Fata Morgana, que altera a aparência de objetos ou da própria linha do horizonte.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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