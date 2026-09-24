“Vingadores: Ultimato Encore” volta aos cinemas em sessão especial; veja horários
Na trama, os Vingadores se unem para enfrentar Thanos e tentar recuperar seus entes queridos.
O filme “Vingadores: Ultimato Encore” leva novamente aos cinemas uma das maiores batalhas do universo da Marvel. A produção acompanha os super-heróis após os acontecimentos que eliminaram metade da população mundial.
Na trama, os Vingadores se unem para enfrentar Thanos e tentar recuperar seus entes queridos. Para restaurar a ordem e a harmonia do universo, os heróis encaram uma missão que exige grandes sacrifícios.
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Além do retorno de “Vingadores: Ultimato Encore”, a programação dos cinemas conta com uma variedade de filmes para diferentes públicos. As salas oferecem opções de gêneros e horários, permitindo que os espectadores escolham as sessões mais adequadas para acompanhar os lançamentos e sucessos em cartaz.
A disponibilidade de horários varia conforme cada cinema e programação local. Por isso, o público pode consultar as sessões disponíveis antes de escolher a melhor opção para assistir aos filmes nas telonas.
Programação completa – Cine Unimed
Sala 01
Marido de Aluguel (2D)
- Sábado e domingo – 14h45 (NACIONAL)
- Todos os dias – 16h30 | 18h15 (NACIONAL)
Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)
- Todos os dias – 20h (DUBLADO)
Sala 02
Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)
- Sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO)
Resident Evil (2D)
- Todos os dias – 17h30 (DUBLADO)
Vingadores: Ultimaro Encore (3D)
- Todos os dias – 19h30 (DUBLADO)
Sala 03
One Piece: O Filme!
- Sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO)
Minha Melhor Amiga (2D)
- Todos os dias – 16h | 18h30 | 20h50 (NACIONAL)
Sala 04
Patrulha Canina: Uma Aventura Dino (2D)
- Sábado e domingo – 14h40 (DUBLADO)
Toy Story 5 (2D)
- Todos os dias – 16h40 (DUBLADO)
Coração Selvagem (2D)
- Todos os dias – 18h40 (DUBLADO)
- Todos os dias – 20h40 (LEGENDADO)
Programação completa – Cine Ritz Perim
Sala 01
Patrulha Canina: Uma Aventura Dino (2D)
- Sábado e domingo – 15h30 (DUBLADO)
Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)
- Todos os dias – 17h30 (DUBLADO)
Resident Evil (2D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)
Sala 02
Minha Melhor Amiga (2D)
- Sábado e domingo – 15h45 (NACIONAL)
- Todos os dias – 20h (NACIONAL)
Marido de Aluguel (2D)
- Todos os dias – 18h15 (NACIONAL)
Sala 03
Toy Story 5 (2D)
- Sábado e domingo – 15h30 (DUBLADO)
Vingadores: Ultimato Encore (2D)
- Todos os dias – 17h30 (DUBLADO)
Coração Selvagem (2D)
- Todos os dias – 20h50 (DUBLADO)
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