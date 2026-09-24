Cinema e Streaming

“Vingadores: Ultimato Encore” volta aos cinemas em sessão especial; veja horários

Na trama, os Vingadores se unem para enfrentar Thanos e tentar recuperar seus entes queridos.

Vingadores: Ultimato Encore
Foto: Divulgação

O filme “Vingadores: Ultimato Encore” leva novamente aos cinemas uma das maiores batalhas do universo da Marvel. A produção acompanha os super-heróis após os acontecimentos que eliminaram metade da população mundial.

Na trama, os Vingadores se unem para enfrentar Thanos e tentar recuperar seus entes queridos. Para restaurar a ordem e a harmonia do universo, os heróis encaram uma missão que exige grandes sacrifícios.

Leia também: ‘Minha vida com Shurastey’: filme com Nicolas Prattes ganha 1º teaser

Além do retorno de “Vingadores: Ultimato Encore”, a programação dos cinemas conta com uma variedade de filmes para diferentes públicos. As salas oferecem opções de gêneros e horários, permitindo que os espectadores escolham as sessões mais adequadas para acompanhar os lançamentos e sucessos em cartaz.

A disponibilidade de horários varia conforme cada cinema e programação local. Por isso, o público pode consultar as sessões disponíveis antes de escolher a melhor opção para assistir aos filmes nas telonas.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01 

Marido de Aluguel (2D)

  • Sábado e domingo – 14h45 (NACIONAL)
  • Todos os dias – 16h30 | 18h15 (NACIONAL)

Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)

  • Todos os dias – 20h (DUBLADO)

Sala 02 

Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)

  • Sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO)

Resident Evil (2D)

  • Todos os dias – 17h30 (DUBLADO)

Vingadores: Ultimaro Encore (3D)

  • Todos os dias – 19h30 (DUBLADO)

Sala 03

One Piece: O Filme!

  • Sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO) 

Minha Melhor Amiga (2D)

  • Todos os dias – 16h | 18h30 | 20h50 (NACIONAL) 

Sala 04

Patrulha Canina: Uma Aventura Dino (2D)

  • Sábado e domingo – 14h40 (DUBLADO)

Toy Story 5 (2D)

  • Todos os dias – 16h40 (DUBLADO)

Coração Selvagem (2D)

  • Todos os dias – 18h40 (DUBLADO)
  • Todos os dias – 20h40 (LEGENDADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Patrulha Canina: Uma Aventura Dino (2D)

  • Sábado e domingo – 15h30 (DUBLADO)

Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)

  • Todos os dias – 17h30 (DUBLADO)

Resident Evil (2D)

  • Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) 

Sala 02 

Minha Melhor Amiga (2D)

  • Sábado e domingo – 15h45 (NACIONAL) 
  • Todos os dias – 20h (NACIONAL)

Marido de Aluguel (2D)

  • Todos os dias – 18h15 (NACIONAL)

Sala 03

Toy Story 5 (2D)

  • Sábado e domingo – 15h30 (DUBLADO)

Vingadores: Ultimato Encore (2D)

  • Todos os dias – 17h30 (DUBLADO)  

Coração Selvagem (2D)

  • Todos os dias – 20h50 (DUBLADO)
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Assuntos:

Cine Ritz Perim CenterCine UnimedCinema e streaming

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por