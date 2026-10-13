Alerta de tempestade: Inmet prevê chuva forte, ventos e granizo no Espírito Santo
A classificação é de perigo potencial.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade nesta terça-feira (13). O aviso indica possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e queda de granizo nas áreas sob alerta. A classificação é de perigo potencial.
De acordo com o Inmet, o alerta começou às 8h57 e segue válido até as 23h59 desta terça-feira. A previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados que podem chegar a 50 milímetros ao longo do dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além disso, o instituto prevê ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.
Apesar da previsão de tempestade, o Inmet classifica como baixo o risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos às plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Inmet orienta população durante alerta de tempestade
Diante das condições previstas, o Inmet recomenda que a população adote cuidados durante as rajadas de vento.
O instituto orienta que as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante a tempestade.
Em caso de necessidade, a população pode buscar informações e orientações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.
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