Terça-feira terá calor de até 33°C no ES; mas deve chover em algumas regiões

A previsão do tempo para esta terça-feira (13) indica um dia de calor, sol e possibilidade de chuva em áreas do Espírito Santo. As temperaturas podem chegar aos 33°C, enquanto algumas localidades apresentam condições favoráveis à formação de temporais durante a tarde.

De acordo com os dados meteorológicos consultados, parte do território capixaba terá predomínio de céu aberto e poucas nuvens. Nessas áreas, a possibilidade de chuva permanece baixa ao longo do dia.

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O calor ganha força durante a manhã. Por volta do meio-dia, os termômetros podem alcançar os 33°C. Além disso, a previsão indica a presença de ventos ao longo desta terça-feira.

Entretanto, as condições não serão iguais em todo o Estado. Em algumas localidades, o aumento da nebulosidade durante a tarde pode favorecer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Nessas áreas, a possibilidade de precipitação aumenta principalmente entre o início e o meio da tarde. As temperaturas podem variar entre 17°C e 29°C, conforme as características de cada localidade.

Como fica o tempo durante a terça-feira?

Nas áreas com predomínio de sol, a manhã começa com temperaturas em elevação. O calor se intensifica até o início da tarde, quando os termômetros podem atingir os maiores valores do dia.

Já nas localidades com previsão de instabilidade, o céu pode apresentar maior cobertura de nuvens depois do meio-dia. Há possibilidade de chuva e trovoadas durante a tarde, com redução gradual da instabilidade no período noturno.

Dessa forma, os capixabas devem encontrar condições diferentes ao longo desta terça-feira. Enquanto algumas áreas terão tempo firme e calor, outras poderão registrar chuva.

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