Terça-feira terá calor de até 33°C no ES; mas deve chover em algumas regiões
Previsão para esta terça-feira (13) indica temperaturas elevadas, predomínio de sol em parte do Estado e possibilidade de pancadas de chuva em outras áreas.
A previsão do tempo para esta terça-feira (13) indica um dia de calor, sol e possibilidade de chuva em áreas do Espírito Santo. As temperaturas podem chegar aos 33°C, enquanto algumas localidades apresentam condições favoráveis à formação de temporais durante a tarde.
De acordo com os dados meteorológicos consultados, parte do território capixaba terá predomínio de céu aberto e poucas nuvens. Nessas áreas, a possibilidade de chuva permanece baixa ao longo do dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O calor ganha força durante a manhã. Por volta do meio-dia, os termômetros podem alcançar os 33°C. Além disso, a previsão indica a presença de ventos ao longo desta terça-feira.
Entretanto, as condições não serão iguais em todo o Estado. Em algumas localidades, o aumento da nebulosidade durante a tarde pode favorecer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.
Nessas áreas, a possibilidade de precipitação aumenta principalmente entre o início e o meio da tarde. As temperaturas podem variar entre 17°C e 29°C, conforme as características de cada localidade.
Como fica o tempo durante a terça-feira?
Nas áreas com predomínio de sol, a manhã começa com temperaturas em elevação. O calor se intensifica até o início da tarde, quando os termômetros podem atingir os maiores valores do dia.
Já nas localidades com previsão de instabilidade, o céu pode apresentar maior cobertura de nuvens depois do meio-dia. Há possibilidade de chuva e trovoadas durante a tarde, com redução gradual da instabilidade no período noturno.
Dessa forma, os capixabas devem encontrar condições diferentes ao longo desta terça-feira. Enquanto algumas áreas terão tempo firme e calor, outras poderão registrar chuva.
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