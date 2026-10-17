Apoiadores se reúnem em ato pró-Flávio Bolsonaro no ES; trânsito é interditado na capital
Um ato em apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, movimenta a Orla de Camburi, em Vitória, neste sábado (17).
Além do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, a mobilização reúne lideranças políticas e apoiadores. Entre os participantes estão o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o senador eleito Evair de Melo (Republicanos).Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A agenda também integra as ações de campanha de Lorenzo Pazolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória e candidato ao governo do Espírito Santo.
A concentração provocou mudanças no trânsito da região. Um trecho da Avenida Dante Michelini foi interditado para receber o público.
Grades foram instaladas na pista no sentido Praia do Canto–Jardim Camburi, como medida de proteção aos participantes. A alteração no tráfego provocou lentidão para os motoristas que passam pelo local.
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