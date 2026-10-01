Artistas e produtores ganham novo prazo para inscrever projetos culturais em Cachoeiro
Com a prorrogação, os interessados poderão realizar as inscrições até as 12h do dia 7 de outubro, exclusivamente pela plataforma Mapa Cultural ES.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), prorrogou o prazo de inscrições do Edital de Chamamento Público nº 16/2026, destinado à seleção de projetos para fomento à execução de ações culturais no município.
Com a prorrogação, os interessados poderão realizar as inscrições até as 12h do dia 7 de outubro, exclusivamente pela plataforma Mapa Cultural ES, no endereço www.mapa.cultura.es.gov.br. Não serão aceitas inscrições encaminhadas por outros meios ou fora do prazo estabelecido.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O edital integra as ações da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e tem como objetivo selecionar projetos culturais que contribuam para o fortalecimento e a ampliação das atividades artísticas e culturais em Cachoeiro.
O edital e seus anexos estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Cachoeiro, na aba Transparência/Editais, além do Mapa Cultural ES e da plataforma CultBR.
A iniciativa está fundamentada na Lei nº 14.399/2022, que instituiu a Política Nacional Aldir Blanc, além das demais normas que regulamentam o financiamento e a execução de ações culturais.
Em caso de dúvidas sobre o conteúdo do edital, os interessados podem solicitar esclarecimentos até o último dia do prazo de inscrição pelo e-mail: [email protected].
Leia também: Sensação térmica chega a 46°C em Cachoeiro nesta quinta-feira
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726