Artistas e produtores ganham novo prazo para inscrever projetos culturais em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), prorrogou o prazo de inscrições do Edital de Chamamento Público nº 16/2026, destinado à seleção de projetos para fomento à execução de ações culturais no município.

Com a prorrogação, os interessados poderão realizar as inscrições até as 12h do dia 7 de outubro, exclusivamente pela plataforma Mapa Cultural ES, no endereço www.mapa.cultura.es.gov.br. Não serão aceitas inscrições encaminhadas por outros meios ou fora do prazo estabelecido.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O edital integra as ações da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e tem como objetivo selecionar projetos culturais que contribuam para o fortalecimento e a ampliação das atividades artísticas e culturais em Cachoeiro.

O edital e seus anexos estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Cachoeiro, na aba Transparência/Editais, além do Mapa Cultural ES e da plataforma CultBR.

A iniciativa está fundamentada na Lei nº 14.399/2022, que instituiu a Política Nacional Aldir Blanc, além das demais normas que regulamentam o financiamento e a execução de ações culturais.

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo do edital, os interessados podem solicitar esclarecimentos até o último dia do prazo de inscrição pelo e-mail: [email protected].

Leia também: Sensação térmica chega a 46°C em Cachoeiro nesta quinta-feira